«Металлург»: «Что общего у Магнитогорска и Флориды? Победа в чемпионате! А еще – Морис. Шлем поздравления Полу и всему Санрайзу!»

Теги Металлург Мг Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ КХЛ Хоккей

«Металлург» поздравил Пола Мориса с победой в финале Кубка Стэнли.

25 июня «Флорида» под руководством тренера обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

«Что общего у Магнитогорска и Флориды? Победа в чемпионате!

А еще – Пол Морис, который тренировал «Металлург» в сезоне-2012/13, а в ночь на вторник стал обладателем Кубка Стэнли как главный тренер «Флориды Пантерс».

Шлем наши поздравления Полу и всему Санрайзу! Congratulations!» – говорится в сообщении «Металлурга».

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4 комментария
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Я долго думал что за шлем такой..
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+10
Ответ kori99
Я долго думал что за шлем такой..
Такая ж фигня😄😄😄 Шлем поздравлений, как ведро благодарностей
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не было ничего , если бы не посетил ММК
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Если кубок не выиграет то поедет в ммг. Поэтому выиграл. Шутка. Ммг и Разина уважаю
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