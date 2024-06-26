«Металлург»: «Что общего у Магнитогорска и Флориды? Победа в чемпионате! А еще – Морис. Шлем поздравления Полу и всему Санрайзу!»

«Металлург» поздравил Пола Мориса с победой в финале Кубка Стэнли.

25 июня «Флорида» под руководством тренера обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

«Что общего у Магнитогорска и Флориды? Победа в чемпионате!

А еще – , который тренировал «Металлург» в сезоне-2012/13, а в ночь на вторник стал обладателем Кубка Стэнли как главный тренер «Флориды Пантерс».

Шлем наши поздравления Полу и всему Санрайзу! Congratulations!» – говорится в сообщении « ».