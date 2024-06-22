«Филадельфия» открыта к обмену Фараби. Форвард набрал 50 очков в 82 матчах сезона НХЛ

Джоэл Фараби может быть обменян из «Филадельфии».

Клуб из Пенсильвании открыт к обмену 24-летнего форварда.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2027/28.

В нынешнем сезоне набрал 50 (22+28) очков при полезности «минус 13» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На данный момент в лиге форвард провел 334 игры и отметился 182 (82+100) баллами за результативность.

Фараби был выбран «Филадельфией» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2018.