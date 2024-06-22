«Филадельфия» открыта к обмену Фараби. Форвард набрал 50 очков в 82 матчах сезона НХЛ

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Джоэл Фараби Хоккей

Джоэл Фараби может быть обменян из «Филадельфии».

Клуб из Пенсильвании открыт к обмену 24-летнего форварда.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2027/28.

В нынешнем сезоне Джоэл Фараби набрал 50 (22+28) очков при полезности «минус 13» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На данный момент в лиге форвард провел 334 игры и отметился 182 (82+100) баллами за результативность.

Фараби был выбран «Филадельфией» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2018.

4 комментария
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Что хотеть от команды у которой самая забитая платежка в Лиге. Тут нет Макдэвида, Маккинонна, Мэтьюса, а под потолком нет денег даже на уборщика. ГМ там с головой совсем не дружит
+5
-1
+4
Ответ Lemazer
Что хотеть от команды у которой самая забитая платежка в Лиге. Тут нет Макдэвида, Маккинонна, Мэтьюса, а под потолком нет денег даже на уборщика. ГМ там с головой совсем не дружит
Там не всё так плохо. 11 млн в ЛТИРе и ещё столько же на истекающих после этого года контрактах, за которые получили прилично пиков на ближайшие 2 года. Перестройка именно так и выглядит. На следующий год уже можно супер звёзд подписывать, денег будет уйма.
+3
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Что-то здесь не чисто? Парню 24 года, только что провел лучший сезон в карьере, подписан на 4 сезона на 5 млн в год. Похоже в топ 6 готовят место для Мичкова и договорились по деньгам с Конекны.
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+2
У Вашингтона активов не осталось?
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