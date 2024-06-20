Гусманов о задачах фарма «Металлурга»: «ВХЛ – недостающее звено между МХЛ и КХЛ для роста игроков. Нужно выигрывать и привить молодежи чувство победителей»

Равиль Гусманов высказался о задачах фарм-клуба «Металлурга».

– Чем вас заинтересовало предложение возглавить «Магнитку», фарм-клуб «Металлурга» в ?

– После общения с руководством я понял, что у команды большие амбиции. В первую очередь там заинтересованы в развитии молодежи в своей вертикали для подготовки к главной команде.

Высшая лига – это недостающее звено между МХЛ и КХЛ, необходимое для роста игроков.

– «Металлург» раньше сотрудничал с другими командами ВХЛ. В клубе решили, что лучше иметь фарм-клуб в самом Магнитогорске?

– Да, после анализа, проведенного руководством. Это очень удобно, когда надо быстро и оперативно принимать решения по перемещению игроков. Все хоккеисты находятся под пристальным наблюдением всех – и тренеров главной команды, и руководства.

Всегда есть возможность общаться друг с другом, обмениваться мнениями и перенимать опыт. Большое значение имеет то, что все три команды – МХЛ, ВХЛ и КХЛ – находятся в одном месте.

Как показал прошлый сезон, в Магнитогорске достаточно большая ротация и заинтересованность в молодежи, которой дают проявить себя. Поэтому молодые ребята работают с серьезным рвением.

– Перед вами стоит задача только развивать игроков или еще бороться за чемпионство в ВХЛ?

– В первую очередь рост игроков, развитие их индивидуальных качеств, переход из в . Также нужно привить им чувство победителей, чтобы они всегда боролись за победу в каждом матче.

Наша задача – выигрывать как можно больше, показывать интересный хоккей, научить ребят и подготовить их к главной команде, – сказал главный тренер фарм-клуба « ».