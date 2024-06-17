Михаил Бирюков о блате в российском хоккее: «Пришел к выводу, что от этого полностью не уйти, к сожалению. Можно только минимизировать»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Михаил Бирюков КХЛ ВХЛ Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Михаил Бирюков считает, что от блата в российском хоккее уйти невозможно.

С весны бывший вратарь сборной России занимает должность спортивного директора «Динамо» (Санкт-Петербург), выступающего в ВХЛ.

– Когда-то вы сказали, что в вашей команде никогда не будет блатных игроков. Часто приходилось с этим бороться?

– Поработав в качестве менеджера, я пришел к выводу, что, к сожалению, в российском хоккее от этого полностью не уйти. Можно только минимизировать, с умом подойти к этому моменту, чтобы не влияло на развитие других ребят и системы в клубе... Если брать глобально, то блата, наверное, тяжело избежать в наших реалиях.

– Но с этим можно бороться?

– Можно и нужно. И мы это делаем. Но знаю организации, где это неизбежно. Либо принимаешь правила игры с самого верха, от тех, кто платит зарплату, либо там не работаешь. Но, если согласился, то самое главное – не забыть развивать молодых ребят, дать им дорогу, а не перекрыть кислород, – сказал Бирюков. 

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4 комментария
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В вхл блатные?? Я думал это только в спортшколах и мхл. А в КХЛ тоже???:)
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Миша просто популист, этакий Йозе на минималках
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Ответ ДнепрЧемпион1983
В вхл блатные?? Я думал это только в спортшколах и мхл. А в КХЛ тоже???:)
И в КХЛ платят за попадание в состав
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Ответ ДнепрЧемпион1983
В вхл блатные?? Я думал это только в спортшколах и мхл. А в КХЛ тоже???:)
Как раз в Динамо Спб про одного парня такое говорили ;)

https://vhlru.ru/players/25139/
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