Михаил Бирюков о блате в российском хоккее: «Пришел к выводу, что от этого полностью не уйти, к сожалению. Можно только минимизировать»
Михаил Бирюков считает, что от блата в российском хоккее уйти невозможно.
С весны бывший вратарь сборной России занимает должность спортивного директора «Динамо» (Санкт-Петербург), выступающего в ВХЛ.
– Когда-то вы сказали, что в вашей команде никогда не будет блатных игроков. Часто приходилось с этим бороться?
– Поработав в качестве менеджера, я пришел к выводу, что, к сожалению, в российском хоккее от этого полностью не уйти. Можно только минимизировать, с умом подойти к этому моменту, чтобы не влияло на развитие других ребят и системы в клубе... Если брать глобально, то блата, наверное, тяжело избежать в наших реалиях.
– Но с этим можно бороться?
– Можно и нужно. И мы это делаем. Но знаю организации, где это неизбежно. Либо принимаешь правила игры с самого верха, от тех, кто платит зарплату, либо там не работаешь. Но, если согласился, то самое главное – не забыть развивать молодых ребят, дать им дорогу, а не перекрыть кислород, – сказал Бирюков.
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