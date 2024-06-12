Зарплата Долганова в «Нефтехимике» – 12 млн рублей в год. Есть бонусы за шатауты и коэффициент надежности

Теги Нефтехимик КХЛ Спорт-Экспресс деньги Филипп Долганов Хоккей

Филипп Долганов заработает 12 миллионов рублей в год по контракту с «Нефтехимиком».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Ранее сообщалось, что Филипп Долганов переподписал контракт с «Нефтехимиком» на один сезон. Оклад 25-летнего вратаря по новому соглашению составит 12 миллионов рублей в год.

Также условиями контракта предусмотрены бонусы:

– 400 тысяч рублей за каждый матч на ноль (максимум выплат – 3,2 миллиона). 

– 200 тысяч рублей за каждый победный матч, в котором Долганов пропускает один гол (максимум – 3 миллиона). 

– 4 миллиона, если коэффициент надежности меньше 2,0.

– 3 миллиона, если коэффициент надежности от 2,01 до 2,3. 

– 2 миллиона, если коэффициент надежности от 2,31 до 2,5 (не суммируется, то есть при КН 1,99 Филипп получит 4 млн). 

– 2 миллиона, если вратарь входит в топ-10 по итогам регулярки по проценту отраженных бросков или коэффициенту надежности. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот это правильно, сделай оклад, а все остольное премии за результат и действия и в футболе такое надо
+1
0
+1
8 матчей только на 0 оплачиваются за сезон,а остальные уже не обязательно на 0 отстоять так как они уже оплачиваться не будут....мда уж...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий