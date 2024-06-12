Зарплата Долганова в «Нефтехимике» – 12 млн рублей в год. Есть бонусы за шатауты и коэффициент надежности
Филипп Долганов заработает 12 миллионов рублей в год по контракту с «Нефтехимиком».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее сообщалось, что Филипп Долганов переподписал контракт с «Нефтехимиком» на один сезон. Оклад 25-летнего вратаря по новому соглашению составит 12 миллионов рублей в год.
Также условиями контракта предусмотрены бонусы:
– 400 тысяч рублей за каждый матч на ноль (максимум выплат – 3,2 миллиона).
– 200 тысяч рублей за каждый победный матч, в котором Долганов пропускает один гол (максимум – 3 миллиона).
– 4 миллиона, если коэффициент надежности меньше 2,0.
– 3 миллиона, если коэффициент надежности от 2,01 до 2,3.
– 2 миллиона, если коэффициент надежности от 2,31 до 2,5 (не суммируется, то есть при КН 1,99 Филипп получит 4 млн).
– 2 миллиона, если вратарь входит в топ-10 по итогам регулярки по проценту отраженных бросков или коэффициенту надежности.