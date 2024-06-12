Зарплата Долганова в «Нефтехимике» – 12 млн рублей в год. Есть бонусы за шатауты и коэффициент надежности

Филипп Долганов заработает 12 миллионов рублей в год по контракту с «Нефтехимиком».

Об этом сообщает журналист « » Артур Хайруллин.

Ранее сообщалось, что переподписал контракт с « » на один сезон. Оклад 25-летнего вратаря по новому соглашению составит 12 миллионов рублей в год.

Также условиями контракта предусмотрены бонусы:

– 400 тысяч рублей за каждый матч на ноль (максимум выплат – 3,2 миллиона).

– 200 тысяч рублей за каждый победный матч, в котором пропускает один гол (максимум – 3 миллиона).

– 4 миллиона, если коэффициент надежности меньше 2,0.

– 3 миллиона, если коэффициент надежности от 2,01 до 2,3.

– 2 миллиона, если коэффициент надежности от 2,31 до 2,5 (не суммируется, то есть при КН 1,99 Филипп получит 4 млн).

– 2 миллиона, если вратарь входит в топ-10 по итогам регулярки по проценту отраженных бросков или коэффициенту надежности.