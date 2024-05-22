«Месси в пиковом возрасте, Роналду – для ключевых моментов». Алексей Марченко о том, кого бы взял в команду

Алексей Марченко назвал футболистов, которых взял бы к себе в команду.

– Кто импонирует из футболистов: , Мбаппе, Месси, Роналду?

– Тяжело сказать. Это такой же ответ как про и : Роналду и Месси долго уже на высоком уровне держатся, а Холанд и тоже показывают уровень, но это не тот срок, чтобы их сравнивать.

– А если выбирать между ними?

– В команду? Наверное, Месси в его пиковом возрасте.

Вопрос еще в том, для каких целей? Месси, мне кажется, всю игру, а Роналду для каких-то ключевых моментов, где-то забить, быть на острие. Месси то же самое может.

– больше склонен создавать моменты…

– завершит этот момент, а вот Месси может создать, – сказал защитник « ».