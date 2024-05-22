«Месси в пиковом возрасте, Роналду – для ключевых моментов». Алексей Марченко о том, кого бы взял в команду
Алексей Марченко назвал футболистов, которых взял бы к себе в команду.
– Кто импонирует из футболистов: Холанд, Мбаппе, Месси, Роналду?
– Тяжело сказать. Это такой же ответ как про Овечкина и Мэттьюса: Роналду и Месси долго уже на высоком уровне держатся, а Холанд и Мбаппе тоже показывают уровень, но это не тот срок, чтобы их сравнивать.
– А если выбирать между ними?
– В команду? Наверное, Месси в его пиковом возрасте.
Вопрос еще в том, для каких целей? Месси, мне кажется, всю игру, а Роналду для каких-то ключевых моментов, где-то забить, быть на острие. Месси то же самое может.
– Месси больше склонен создавать моменты…
– Роналду завершит этот момент, а вот Месси может создать, – сказал защитник «Ак Барса».
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Очередная дезинформация от фана вечно второго 🤡
91 гол за 2012 календарный год
Барса проиграла Ла Лигу и ЛЧ ❌
Роналду на пике:
17 голов в ЛЧ 2013/2014
Реал берёт Десиму ✔️
Кто "набил статистику", а кто привёл команду к трофеям🏆 решайте исключительно сами
удар - 10 из 10
пас - 10 из 10
дриблинг - 10 из 10
криштик на пике (2007-2013):
удар - 9 из 10 (относительно Месси - 7 из 10)
пас - 7 из 10 (относительно Месси - 5 из 10)
дриблинг - 7 из 10 (относительно Месси - 5 из 10)
Заранее читая твой плач насчет удара:
1) У Месси намного лучше реализация что по xg, что по числу ударов на один гол
2) У Месси намного больше голов из-за пределов штрафной, особенно в последние 10 лет
3) Месси намного лучше выбирает момент для удара, не нанося их наобум с 40 метров
4) У Месси намного лучше техника удара, он, в отличие от гелевого, владеет подкруткой и бьет щечкой на точность, а не пыром на силу, как марокканский дуболом (что эффективнее - см. 1, 2 пункты)
кстати не видно твоей рожи в ветке про Месю, Пуке, Рубиалеса, Чифиря и 30 лямов )))