«Месси в пиковом возрасте, Роналду – для ключевых моментов». Алексей Марченко о том, кого бы взял в команду

Теги Ак Барс Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ высшая лига Саудовская Аравия КХЛ Аль-Наср Эр-Рияд Алексей Марченко Килиан Мбаппе Остон Мэттьюс Интер Майами Эрлинг Холанд Хоккей

Алексей Марченко назвал футболистов, которых взял бы к себе в команду.

– Кто импонирует из футболистов: Холанд, Мбаппе, Месси, Роналду?

– Тяжело сказать. Это такой же ответ как про Овечкина и Мэттьюса: Роналду и Месси долго уже на высоком уровне держатся, а Холанд и Мбаппе тоже показывают уровень, но это не тот срок, чтобы их сравнивать.

– А если выбирать между ними?

– В команду? Наверное, Месси в его пиковом возрасте.

Вопрос еще в том, для каких целей? Месси, мне кажется, всю игру, а Роналду для каких-то ключевых моментов, где-то забить, быть на острие. Месси то же самое может.

Месси больше склонен создавать моменты…

Роналду завершит этот момент, а вот Месси может создать, – сказал защитник «Ак Барса».

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42 комментария
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Ответ Mister Evidence
Месси на пике: 91 гол за 2012 календарный год Барса проиграла Ла Лигу и ЛЧ ❌ Роналду на пике: 17 голов в ЛЧ 2013/2014 Реал берёт Десиму ✔️ Кто "набил статистику", а кто привёл команду к трофеям🏆 решайте исключительно сами
Месси чемпион мира, обладатель 8 ми золотых мячей! У меня все!
+14
-9
+5
Ответ Roma Khamraliev
Месси в пиковом возрасте обобрал до нитки некогда финансово стабильный клуб. Аж у уефа хотел принять деньги выделенные целой федерации. Так что я бы ещё подумал
Источники из УЕФА и Испанской федерации пояснили EL ESPAÑOL, что Месси лично вел переговоры с президентом УЕФА Чеферином о срочной необходимости создания фонда, который гарантировал бы выплату части зарплат игроков, сильно пострадавших во время пандемический период

Лео Месси объяснил УЕФА: «Я бы предпочел ничего не получить, если нет денег, чтобы помочь другим»

Создание фонда такого типа совершенно законно. ФИФА договорилась с FIFPRO, международным союзом профессиональных футболистов, и за несколько недель до периода пандемии учредила аналогичный фонд для погашения задолженности игроков и их взносов

Очередная дезинформация от фана вечно второго 🤡
+7
-2
+5
Ответ Tima_Milan
Роналду – для пенальти
Сомнительно, все мы помним как он наложил кучу в финале ЛЧ 2008, в то время как топовый Андерсон с командой ее вытянули на морально волевых:))
+6
-2
+4
Ответ Заяцволк
Роналду для того, чтобы если кто-то бросит шарф с трибун, было кому в трусы его засунуть
ахаха 😁
+2
-1
+1
Роналду – для пенальти
+7
-6
+1
Месси на пике:

91 гол за 2012 календарный год
Барса проиграла Ла Лигу и ЛЧ ❌

Роналду на пике:

17 голов в ЛЧ 2013/2014
Реал берёт Десиму ✔️

Кто "набил статистику", а кто привёл команду к трофеям🏆 решайте исключительно сами
+16
-15
+1
В защите поуже, в атаке пошире
+1
0
+1
Ответ Roma Khamraliev
Вечно второй🤔 хм... Больше чемпионатов на 9. Больше лч на 9. Больше побед в личных встречах. Или ты про себя говорил? И да, вечные скандалы с налогами меськи, с "благотворительными* фондами, с выплатами. Но ты не унывай и защищай его пока дышишь. Можешь не ставить подпись в конце картинкой. И так ясно кто ты
Факт остаётся фактом, в эпоху Месси в Барсе Реал в чемпионате #####
0
0
0
Ну нельзя Месси и Кришти в одну команду, никак. У Роналду комплекс неполноценности сработает и он начнёт тащить одеяло на себя как нынешний Левандовский в Барсе, лишь бы отличиться чем-нибудь в ущерб команде, играя на свою стату. Лео и близко подобным не страдал ни в одной из команд.
+3
-3
0
Ответ Игорь Климов
Абсолютно верно, Лео Месси - это системообразующий игрок в любой команде, Лео с центра поля разгоняет атаки и создаёт открытое пространство для своих партнёров дриблингом, раздаёт ассисты, забивает голы, а у этого Португальца7 другая задача - игра в штрафной.
Безусловно!:)
+3
-3
0
Ответ Mister Evidence
Месси на пике: 91 гол за 2012 календарный год Барса проиграла Ла Лигу и ЛЧ ❌ Роналду на пике: 17 голов в ЛЧ 2013/2014 Реал берёт Десиму ✔️ Кто "набил статистику", а кто привёл команду к трофеям🏆 решайте исключительно сами
Бро у роналду не 1 сезон пиковый в отличии от месси) 2008 роналду который выиграл все индивидуальные награды за сезон и 41 гол за сезон тоже больше всех , и 2017 год когда рон забил 9 голов за 4 матча в лч тоже можно считать пиковым сезоном второй лч подряд и лучший бомбардир лч , так что тут небо и земля в сравнении с лео 😂
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Ответ Mister Evidence
Месси на пике: 91 гол за 2012 календарный год Барса проиграла Ла Лигу и ЛЧ ❌ Роналду на пике: 17 голов в ЛЧ 2013/2014 Реал берёт Десиму ✔️ Кто "набил статистику", а кто привёл команду к трофеям🏆 решайте исключительно сами
Месси на пике (2009-2021):
удар - 10 из 10
пас - 10 из 10
дриблинг - 10 из 10

криштик на пике (2007-2013):
удар - 9 из 10 (относительно Месси - 7 из 10)
пас - 7 из 10 (относительно Месси - 5 из 10)
дриблинг - 7 из 10 (относительно Месси - 5 из 10)

Заранее читая твой плач насчет удара:

1) У Месси намного лучше реализация что по xg, что по числу ударов на один гол

2) У Месси намного больше голов из-за пределов штрафной, особенно в последние 10 лет

3) Месси намного лучше выбирает момент для удара, не нанося их наобум с 40 метров

4) У Месси намного лучше техника удара, он, в отличие от гелевого, владеет подкруткой и бьет щечкой на точность, а не пыром на силу, как марокканский дуболом (что эффективнее - см. 1, 2 пункты)
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Ответ AF007
Гель в плей-офф ЛЧ 13-14: - 4 гола Шальке в 1/8 при счете 2-0, 5-0, 6-1, 8-2 в пользу Реала - 1 гол Боруссии в 1/4 при счете 2-0 в пользу Реала (с учетом ответки единственный гол, который таки внёс хоть какой-то вклад в проход) - 2 гола Баварии при счете 3-0, 4-0 в пользу Реала - 1 гол Атлетико с пенки на 120 минуте при счете 3-1 в пользу Реала Кто делал игру в том Реале (Модрич, Кроос, Бэйл, Бензема, Марсело, Рамос, Карвахаль), а кто подставлял свою деревянную кочергу под прострелы на пустые, когда уже всё было решено, решайте исключительно сами
но жопа у тебя все равно горит)))
кстати не видно твоей рожи в ветке про Месю, Пуке, Рубиалеса, Чифиря и 30 лямов )))
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Ответ Mister Evidence
Месси на пике: 91 гол за 2012 календарный год Барса проиграла Ла Лигу и ЛЧ ❌ Роналду на пике: 17 голов в ЛЧ 2013/2014 Реал берёт Десиму ✔️ Кто "набил статистику", а кто привёл команду к трофеям🏆 решайте исключительно сами
У Месси два требла на пике 🤦
0
0
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Ответ Иван Есев
Лучший мошенник в УЕФА!
платини
0
0
0
Абсолютно верно, Лео Месси - это системообразующий игрок в любой команде, Лео с центра поля разгоняет атаки и создаёт открытое пространство для своих партнёров дриблингом, раздаёт ассисты, забивает голы, а у этого Португальца7 другая задача - игра в штрафной.
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Интересно для каких ключевых моментов криштика зовут?:) 0 победных голов в финалах ЛЧ, 0 победных голов в финалах сборной, 0 голов в ПО ЧМ:)) Просто смешно же:))
Реально в финалах не забивал рон?забивал же с пенальти Атлетико Мадриду….без сарказма говорю
0
0
0
я б тоже глянул на Роналду и Месси на коньках.
+1
-1
0
Ответ Саша Вжухов
"Они думают, что я прячусь в пенальти. Но я и есть пенальти"
🤡🤡🤡
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Джикию - для шашлыков
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Интересно а Месси и Рон хотели бы играть в команде Марченко??🤔
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Так то да
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Роналду для того, чтобы если кто-то бросит шарф с трибун, было кому в трусы его засунуть
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