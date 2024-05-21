Ротенберг заявил, что рассчитывает на Демидова в СКА: «Появляются новые возможности, он – лимитчик. Будем его развивать морально и физически»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, останется ли Иван Демидов в СКА.

Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий, один из фаворитов драфта НХЛ-2024, может отправиться в Северную Америку.

В прошедшем сезоне форвард провел четыре игры за СКА в КХЛ при среднем игровом времени 07:29. В МХЛ форвард был признан самым ценным игроком сезона.

– Останется ли Иван Демидов?

– Он играет в СКА. У него действующий контракт.

Будем его развивать. У Ивана появляются новые возможности с учетом того, что он – лимитчик.

– То есть вы на него рассчитываете?

– Ну конечно. Будем его развивать и морально, и физически, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

12 комментариев
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Будет получать свои 5-7 минут.Развитие это не про СКА.
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Надо уезжать пока высококвалифицированные специалисты не добрались
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о нет, лучше бы Ване, конечно, вырваться из этой клетки хоть куда-нибудь (
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В Сочи поедет
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От слова "лимитчик" потягивает нафталином.
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Значит точно не будет )
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А не захочет развиваться в правильном направлении - его МО разовьет.
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В этом сезоне сыграл 4 игры.
Кто то верит что в следующем будет больше 10-12 игр ?
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рома-трэнэр еще и развиватель?!
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Ответ Алексей Тор
Будет получать свои 5-7 минут.Развитие это не про СКА.
5-7 минут в Сочи
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