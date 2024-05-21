Ротенберг заявил, что рассчитывает на Демидова в СКА: «Появляются новые возможности, он – лимитчик. Будем его развивать морально и физически»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, останется ли Иван Демидов в СКА.
Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий, один из фаворитов драфта НХЛ-2024, может отправиться в Северную Америку.
В прошедшем сезоне форвард провел четыре игры за СКА в КХЛ при среднем игровом времени 07:29. В МХЛ форвард был признан самым ценным игроком сезона.
– Останется ли Иван Демидов?
– Он играет в СКА. У него действующий контракт.
Будем его развивать. У Ивана появляются новые возможности с учетом того, что он – лимитчик.
– То есть вы на него рассчитываете?
– Ну конечно. Будем его развивать и морально, и физически, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кто то верит что в следующем будет больше 10-12 игр ?