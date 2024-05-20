Беднар о вылете «Колорадо»: «Ребята сражались до конца. Я горжусь командой. Они выкладывались по полной»

Джаред Беднар высказался после вылета «Колорадо» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Далласу» со счетом 2-4 в серии.

«В плей-офф всегда много эмоций, потому что ставки очень высоки. Думаю, наши ребята с этим неплохо справились. Вы как бы катаетесь на эмоциональных американских горках после матча, а затем пытаетесь успокоиться перед следующей игрой и сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы выиграть. Ребята так и делали. Они играли жестко.

В плей-офф всегда тяжело, особенно когда играешь против таких команд, как эта. Победить сложно, и вы знаете, что для этого нужно быть на высоте каждый вечер.

Все, о чем вы можете просить, – это чтобы ребята выкладывались по полной, и я думаю, они это делали. Иногда этого недостаточно, но мне нравится характер в нашей раздевалке. Мне нравится лидерство в нашей раздевалке. Они сражались до конца, что мне нравится, и я думаю, что это именно то, что вы хотите видеть.

Я горжусь нашей командой. В этом нет сомнений. У людей могут быть другие суждения, но я горжусь нашей командой по причинам, которые я вам только что изложил», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.