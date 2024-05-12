Болельщикам запретили приходить на матчи ЧМ по хоккею в Чехии с флагами России и Беларуси

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Политика ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Болельщикам запретили приходить на матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Беларуси.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», – пояснил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси пропускают третий чемпионат мира подряд.

16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге. В Остраве – 9109 (аншлаги)

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19 комментариев
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И флаг Украины запрещён, выходит. Или новость не полная или Тардюф трусливый аки пингвин)
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Ну и правильно, это же провокация, на неё нужно реагировать.
А флаг России сейчас нужнее не в Праге, а в Харькове. И важнее в сотни раз
+13
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Ответ Beavis and Butt Head
Флаги в Чехии-провокация. Флаги в Харькове-Оккупация.
Оккупация Харькова прекратится и он вернется в родную гавань.
+12
-3
+9
Значит флага сомалийских пиратов на трибунах не увижу, печально…😼
+5
-1
+4
Ответ Владимири Йолкиннен
Украину тоже не пронесут или это другое?
Флаги Украины и ЛГБТ можно. Они же не виноваты, что у них нет своих сборных по хоккею.
+5
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+4
Украину тоже не пронесут или это другое?
+3
0
+3
Везде запреты, однако как демократичненько)
+8
-6
+2
жёлтый заголовок
+4
-2
+2
То есть с флагом Греции прийти нельзя?
+3
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+2
Ответ Gleb
Украина ни на кого не нападала.
Напала на Донбасс
+3
-2
+1
Ха. Пришел бы в алкоголичке "СССР")
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"Сборные России и Беларуси пропускают третий чемпионат мира подряд". За эти годы - дважды победили канадцы и один раз Финляндия.
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А с китайскими или японскими флагами можно? Они ведь тоже не участвуют на ЧМ.
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В форме сборных, видимо, можно)))
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Ответ Владимири Йолкиннен
Украину тоже не пронесут или это другое?
Были вчера, латыши притащили..
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