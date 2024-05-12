Болельщикам запретили приходить на матчи ЧМ по хоккею в Чехии с флагами России и Беларуси

Болельщикам запретили приходить на матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Беларуси.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», – пояснил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси пропускают третий чемпионат мира подряд.

16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге. В Остраве – 9109 (аншлаги)