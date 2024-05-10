Эдмонтон – Ванкувер где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 13 мая

В понедельник, 13 мая, сыграют Эдмонтон и Ванкувер в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Эдмонтон – Ванкувер

Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.

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Прогноз на третий матч Эдмонтон – Ванкувер

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