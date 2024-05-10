Эдмонтон – Ванкувер где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют Эдмонтон и Ванкувер в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Ванкувер
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
Последние матчи Ванкувер
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 5 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 0 – 1
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 2
Прогноз на третий матч Эдмонтон – Ванкувер
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