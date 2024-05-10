Эдмонтон – Ванкувер: прогноз на третий матч 13 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 6

Счет в серии 1 – 1 (4 : 5, 4 : 3 ОТ)

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

В первом матче «Ванкувер Кэнакс» совершили очередной камбэк в текущем плей-офф. Теперь нужно было ожидать реакцию Макдэвида и компании на то поражение. Начало матча осталось за хозяевами. Много раз говорилось о том, что большинство у «Эдмонтона» одно из лучших в этом плей-офф, а у «Ванкувера» одно из худших. Но именно в большинстве «Кэнакс» удалось открыть счет. Подобные трехходовки в одно касание североамериканские комментаторы называют «тик-так-то». Элиас Петтерссон бросал практически в пустые ворота. Радоваться пришлось недолго, в середине периода большинство реализовали гости. За две минуты у них было несколько голевых шансов. В итоге Коннор Макдэвид вывел на бросок Леона Драйзайтля, и 1 : 1. Следующий обмен взятием ворот состоялся в самом начале второго периода и вновь в неравных составах, только на этот раз в формате четыре на четыре. Слегка повздорили Нильс Хегландер с Дереком Райаном и отправились отбывать штраф. Двух секунд хватило Броку Босеру, чтобы вывести «Ванкувер» вперед. Нападающий отреагировал на дальний бросок Карсона Соуси и подправил шайбу. Голкипер был бессилен. Но уже через минуту с небольшим в том же формате точный бросок удался Маттиасу Экхольму. Счет вновь стал равным.

Никита Задоров проводит плей-офф всей жизни. В конце второго периода он забросил уже четвертую свою шайбу и вывел свою команду вперед. Причем скоро можно будет назвать классикой его проходы по левому флангу и точные броски. Угол был острым, но шайба влетела в ворота над плечом Стюарта Скиннера. Оставалось играть еще двадцать минут, и они стали для хозяев очень тяжелыми. За себя говорит счет бросков 15 – 2 в пользу «Эдмонтона». Артуру Шилову пришлось трудиться с повышенной нагрузкой, и в том, что гости забросили всего одну шайбу большая заслуга вратаря. На шестой минуте периода Макдэвид убежал один в ноль и сравнял счет. Вообще, перед игрой второй голкипер команды Кейси ДеСмит оказался в строю, и все же Рик Токкет доверился латвийскому голкиперу и не прогадал. Но что может поделать вратарь, если шайбу поправляют в ворота собственные защитники. Встреча перешла в овертайм. Безобидный прострел в сторону ворот от Эвана Бушара оказался роковым. На пятаке перед Шиловым был один лишь Йэн Коул, но шайба попала в него и отскочила в ворота. Абсолютно во всех голах гостей приняли участие Макдэвид и Драйзайтль, у обоих по голу и трем результативным передачам. В Эдмонтоне гостям придется непросто. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,85 (BetBoom, Olimpbet, Pari, Лига Ставок) до 1,88 (Бетсити)

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 3.46 (BetBoom) до 3,75 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Эдмонтон – Ванкувер

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰