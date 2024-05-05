Старченко, Михайлис, Панюков и Метальников – в составе Казахстана на ЧМ-2024

Теги Металлург Мг Амур Торпедо Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Андрей Шутов Роман Старченко Евгений Рымарев Федерация хоккея Казахстана Арлан Михаил Рахманов Адмирал Никита Михайлис Дмитрий Гренц Алихан Асетов Леонид Метальников Кирилл Панюков Сергей Кудрявцев Кирилл Савицкий Валерий Орехов Батырлан Муратов Самат Данияр Олег Бойко Артем Королев Максим Мусоров Аркадий Шестаков Номад Мади Диханбек Тамирлан Гайтамиров Алихан Омирбеков Sports – Казахстан Никита Бояркин Адиль Бекетаев Максим Мухаметов Дмитрий Бреус Хоккей

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав на ЧМ по хоккею-2024.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.

Сборная Казахстана выступит в группе В и сыграет с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии.

ВратариНикита Бояркин, Андрей Шутов (оба – «Барыс»), Сергей Кудрявцев («Арлан»).

Защитники: Дмитрий Бреус («Торпедо»), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров (все – «Барыс») Артем Королев, Мади Диханбек (оба – «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург»).

Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Олег Бойко («Номад»), Дмитрий Гренц («Арлан»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба – «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

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2 комментария
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Михайлис надеюсь пошумит на ЧМ
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А где легионеры натурализованные? Ждал их участие..
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