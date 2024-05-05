Старченко, Михайлис, Панюков и Метальников – в составе Казахстана на ЧМ-2024

Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав на ЧМ по хоккею-2024.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.

выступит в группе В и сыграет с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии.

Вратари: , (оба – «Барыс»), («Арлан»).

Защитники: Дмитрий Бреус (« »), , , (все – «Барыс») , Мади Диханбек (оба – «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург»).

Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Олег Бойко («Номад»), Дмитрий Гренц («Арлан»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба – «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).