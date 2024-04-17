Третьяк о ФХР: «Задача от высшего руководства России – вовлечь как можно больше соотечественников в спорт. Готовим новое поколение граждан и патриотов»

Владислав Третьяк высказался о популяризации детско-юношеского хоккея.

Президент ФХР поделился мыслями о Кубке Третьяка-2024.

«Турниры для самых успешных детских и юношеских команд – добрая весенняя традиция нашего хоккея. В те же самые дни, когда игроки-профессионалы разыгрывают титул чемпиона России в финале плей-офф, мальчишки соревнуются со своими сверстниками – чтобы стать лучшими в стране по своему возрасту.

И это очень символично, ведь путь к самым престижным титулам и кубкам начинается с самого детства. Рад, что у нас есть возможность делать праздник для юных хоккеистов, вдохновлять их на новые успехи и победы.

В таком возрасте все впечатления незабываемы. Прекрасно помню, как мы, будучи подростками, выкладывались на соревнованиях, стремились проверить себя и стать первыми. Самоотдача на таких турнирах – всегда на уровне профессионалов.

Кубки Третьяка важны и потому, что это популяризация детско-юношеского хоккея. Перед нами стоит большая задача от высшего руководства страны: вовлечь как можно больше соотечественников в спорт, в здоровый образ жизни. Поэтому ФХР прикладывает особые усилия в этом направлении, повышая не только качество организации, но и качество освещения соревнований.

Ведь хоккей – это не просто спорт. Это воспитание правильных ценностей, чувства команды, привычки работать сообща и добиваться побед вместе. Мы готовим не просто будущих чемпионов, а новое поколение граждан и патриотов.

Неслучайно говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины. Ведь уже в юном возрасте закаляются нужные личностные качества, без мужского характера и правильных жизненных установок выигрывать невозможно.

Российский хоккей идет вперед, в наш вид спорта вовлекается все больше регионов. Этой весной пройдет в самых разных городах – сибирских, уральских, на Русском Севере, в Черноземье. Такие турниры всегда дают толчок к развитию хоккея на местах, наш вид спорта становится еще интереснее и получает еще больше поддержки со стороны местных властей.

С нетерпением ждем большого хоккейного праздника. Уверен, что все участники получат незабываемые впечатления!» – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Команды из России, Беларуси и Казахстана примут участие в Кубке Третьяка-2024