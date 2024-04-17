Третьяк о ФХР: «Задача от высшего руководства России – вовлечь как можно больше соотечественников в спорт. Готовим новое поколение граждан и патриотов»

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Владислав Третьяк высказался о популяризации детско-юношеского хоккея.

Президент ФХР поделился мыслями о Кубке Третьяка-2024.

«Турниры для самых успешных детских и юношеских команд – добрая весенняя традиция нашего хоккея. В те же самые дни, когда игроки-профессионалы разыгрывают титул чемпиона России в финале плей-офф, мальчишки соревнуются со своими сверстниками – чтобы стать лучшими в стране по своему возрасту.

И это очень символично, ведь путь к самым престижным титулам и кубкам начинается с самого детства. Рад, что у нас есть возможность делать праздник для юных хоккеистов, вдохновлять их на новые успехи и победы.

В таком возрасте все впечатления незабываемы. Прекрасно помню, как мы, будучи подростками, выкладывались на соревнованиях, стремились проверить себя и стать первыми. Самоотдача на таких турнирах – всегда на уровне профессионалов.

Кубки Третьяка важны и потому, что это популяризация детско-юношеского хоккея. Перед нами стоит большая задача от высшего руководства страны: вовлечь как можно больше соотечественников в спорт, в здоровый образ жизни. Поэтому ФХР прикладывает особые усилия в этом направлении, повышая не только качество организации, но и качество освещения соревнований.

Ведь хоккей – это не просто спорт. Это воспитание правильных ценностей, чувства команды, привычки работать сообща и добиваться побед вместе. Мы готовим не просто будущих чемпионов, а новое поколение граждан и патриотов.

Неслучайно говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины. Ведь уже в юном возрасте закаляются нужные личностные качества, без мужского характера и правильных жизненных установок выигрывать невозможно.

Российский хоккей идет вперед, в наш вид спорта вовлекается все больше регионов. Этой весной Кубок Третьяка пройдет в самых разных городах – сибирских, уральских, на Русском Севере, в Черноземье. Такие турниры всегда дают толчок к развитию хоккея на местах, наш вид спорта становится еще интереснее и получает еще больше поддержки со стороны местных властей.

С нетерпением ждем большого хоккейного праздника. Уверен, что все участники получат незабываемые впечатления!» – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Команды из России, Беларуси и Казахстана примут участие в Кубке Третьяка-2024

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27 комментариев
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Патриотизм - это хорошо и правильно
Но когда это звучит от нафталиновых дедов,то как-то неприятно становится
+20
-2
+18
Господи, ну почему в любом интервью нужно приплетать патриотизм?
Хоккей это простая игра, это спорт
+13
-1
+12
Ответ Сергей Галынский
Патриотизм - это хорошо и правильно Но когда это звучит от нафталиновых дедов,то как-то неприятно становится
Особенно когда главный вор об этом втирает который вместо развития страны ее в еще большую яму вгоняет
+15
-3
+12
Салтыков-Щедрин: Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай - где то что то украли.
+10
-3
+7
Лев Толстой, статья 1895 года.
«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство."
+8
-3
+5
Да где же в Дубаях столько квартир найдётся для патриотов.
+3
0
+3
Да введите уже статью в УК: «Дискредитация здорового образа жизни».

Если человек не занимается спортом минимум три раза в неделю, в первый раз административка, на второй - условка, а на третий - до пяти лет с конфискацией имущества. И скольких сотрудников органов внутренних дел, можно будет такой полезной работой обеспечить. Мне кажется, идеальный план, даже не представляю, что же в нем не так.
+3
0
+3
А ещё на турнирах можно попилить бабла
+3
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"Задача от высшего руководства России – вовлечь как можно больше соотечественников в спорт."
а если судить по наружной рекламе, то в армию)))
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почему, когда я читаю такие выступления, у меня впечатление, что говорит человек не из 2024, а из 1924
+4
-2
+2
Ответ Вечно в бане
Да введите уже статью в УК: «Дискредитация здорового образа жизни». Если человек не занимается спортом минимум три раза в неделю, в первый раз административка, на второй - условка, а на третий - до пяти лет с конфискацией имущества. И скольких сотрудников органов внутренних дел, можно будет такой полезной работой обеспечить. Мне кажется, идеальный план, даже не представляю, что же в нем не так.
А назвать их иноспортсмен.
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Мне всегда интересно: а если высшее руководство окажется диким и необразованным и будет держать другой курс, на курение, выпивку и другие безобразия, то великие спортсмены тоже будут это поддерживать? Я здесь к тому, что есть явления, вещи, события, которые не требуют решений и одобрения высшего руководства. Чтобы заниматься ФК, не нужно одобрения президента страны.
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А раньше кого готовили?
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Один популизм.
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Великолепная пятерка и вратарь даже перед всемогущей власти советской не прогнулись ...
А сейчас ...
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Называть самого себя патриотом это равносильно тому, что называть самого себя хорошим человеком. Хороший вы человек или нет, патриот вы или нет скажут окружающие вас люди.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Особенно когда главный вор об этом втирает который вместо развития страны ее в еще большую яму вгоняет
вы первый за долгое время, у кого повернулся язык поставить Россию и развитие в одно предложение.

тут о таком уже никто давно не мечтает.
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Федерация хоккея или федерация патриотических песен? А, ну тогда понятно, почему такой результат....
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Ответ Григ77
Великолепная пятерка и вратарь даже перед всемогущей власти советской не прогнулись ... А сейчас ...
Вратарь гнулся при любой власти, ему член кпсс, что при едрастии все нипочем....гавное лапки поднимать в поддержку...партии
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Господи, ну почему в любом интервью нужно приплетать патриотизм? Хоккей это простая игра, это спорт
Потому что это прибежище негодяев, чьи интервью Вы и лицезреете здесь.
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Ответ Ковид 07.10.52
А назвать их иноспортсмен.
И публично расширять список по пятничкам.
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из спорта патриоты выпускаются пачками и штабелями...
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патриотизм головного мозга
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Патриотизм хорошо, поддерживаю. Но вот это: "задача руководства" А вот не сказало бы руководство страны ничего, то что? Спасите, памагите, что делать-то, не понимаю я что мне делать!? У нас походу много где так... При чём именно на руководящих должностях: пока главный не скажет, что делать - не понимают вообще чем заниматься и делают не пойми чего с немалыми средствами...
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Патриотизм это хорошо,но о системе (Питерской тоже нельзя забывать пускай с детства изучают)
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Само словосочетание «высшее руководство» немного туповатое.
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