Тренером сборной США на ЧМ-2024 станет Хайнс из «Миннесоты»

Джон Хайнс получил работу в сборной США.

49-летний специалист будет возглавлять национальную команду в ходе ЧМ-2024.

«Его страсть и энергия в сочетании с огромным опытом, в том числе на мировой арене, непременно сослужат хорошую службу в наших усилиях по возвращению золота в Соединенные Штаты», – сказал генеральный менеджер сборной США Бретт Петерсон.

В ноябре был назначен главным тренером «Миннесоты». Команда заняла 10-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.