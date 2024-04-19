Тренером сборной США на ЧМ-2024 станет Хайнс из «Миннесоты»
Джон Хайнс получил работу в сборной США.
49-летний специалист будет возглавлять национальную команду в ходе ЧМ-2024.
«Его страсть и энергия в сочетании с огромным опытом, в том числе на мировой арене, непременно сослужат хорошую службу в наших усилиях по возвращению золота в Соединенные Штаты», – сказал генеральный менеджер сборной США Бретт Петерсон.
В ноябре Хайнс был назначен главным тренером «Миннесоты». Команда заняла 10-е место в Западной конференции НХЛ и не попала в плей-офф.
Лайон // Даккорд // Неделькович
Веренски — Гостисбер
С. Джонс — Л. Хьюз
Фабер — Сандерсон
Йорк — Власик
Б. Ткачак - Шмальц - Тук
Комфер - Ларкин - ДеБринкат
Годро - Коулман - Ватрано
Фараби - Копп - Келлер