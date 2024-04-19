Тренером сборной США на ЧМ-2024 станет Хайнс из «Миннесоты»

Теги Миннесота Сборная США по хоккею НХЛ Джон Хайнс Федерация хоккея США ЧМ по хоккею Хоккей

Джон Хайнс получил работу в сборной США.

49-летний специалист будет возглавлять национальную команду в ходе ЧМ-2024.

«Его страсть и энергия в сочетании с огромным опытом, в том числе на мировой арене, непременно сослужат хорошую службу в наших усилиях по возвращению золота в Соединенные Штаты», – сказал генеральный менеджер сборной США Бретт Петерсон.

В ноябре Хайнс был назначен главным тренером «Миннесоты». Команда заняла 10-е место в Западной конференции НХЛ и не попала в плей-офф.

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16 комментариев
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Полное ощущение, что этот дядя, натурально, блатной.
+16
-3
+13
Это кто, лысый из Нью Джерси?
+9
0
+9
Ответ Сергей Орлов
Да.
Понятно..👌
+3
0
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Состав на ЧМ из игроков, не попавших в Стэнли Лайон // Даккорд // Неделькович Веренски — Гостисбер С. Джонс — Л. Хьюз Фабер — Сандерсон Йорк — Власик Б. Ткачак - Шмальц - Тук Комфер - Ларкин - ДеБринкат Годро - Коулман - Ватрано Фараби - Копп - Келлер
Североамериканцы всегда играют в три пары.
+3
0
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Я знаю, написал с запасом. ;)
Болди забыл и он вроде бы едет
+3
0
+3
Состав на ЧМ из игроков, не попавших в Стэнли

Лайон // Даккорд // Неделькович

Веренски — Гостисбер
С. Джонс — Л. Хьюз
Фабер — Сандерсон
Йорк — Власик

Б. Ткачак - Шмальц - Тук
Комфер - Ларкин - ДеБринкат
Годро - Коулман - Ватрано
Фараби - Копп - Келлер
+5
-3
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Это кто, лысый из Нью Джерси?
Да.
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Полное ощущение, что этот дядя, натурально, блатной.
Чем ты недоволен? Он должен был с этой Миннесотой выйти в плей-офф? Ты видел какие там команды на западе и их составы и дырку в 15 лямов в платеже миннесоты? У Кирилла отличный сезон, Болди, Росси, Фэйбер прогрессируют. Что ты еще хотел от тренера в такой ситуации?
+6
-4
+2
Ответ Сергей Орлов
Североамериканцы всегда играют в три пары.
Я знаю, написал с запасом. ;)
+2
0
+2
Такое ощущение, что в сборную специально из какого-то списка выбирают. Блэшилла тащили, Куинна, теперь это чудо)
+3
-2
+1
Ответ Сергей Орлов
У вас всё нормально?
Понятно. 0 аргументов. Их и не может быть у тебя
+2
-1
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кетчуп
0
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Состав на ЧМ из игроков, не попавших в Стэнли Лайон // Даккорд // Неделькович Веренски — Гостисбер С. Джонс — Л. Хьюз Фабер — Сандерсон Йорк — Власик Б. Ткачак - Шмальц - Тук Комфер - Ларкин - ДеБринкат Годро - Коулман - Ватрано Фараби - Копп - Келлер
По-моему Фабер и Власик канадцы
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Ответ trlkam
По-моему Фабер и Власик канадцы
Нет, американцы.
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