Жамнов о вылете ЦСКА, «Ак Барса» и СКА из плей-офф: «Дал слабинку, тебя съели. Это хоккей, все непредсказуемо»
Алексей Жамнов оценил поражения топ-клубов КХЛ в плей-офф.
– Насколько сильно вы удивились вылету из плей-офф ЦСКА, «Ак Барса», СКА?
– А что удивляться? Это хоккей, все непредсказуемо. Дал слабинку, тебя съели.
Команды на этом этапе, которые их обыграли, были сильнее – вот и все, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
ЦСКА и «Ак Барс» уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, СКА – во втором.