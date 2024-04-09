Жамнов о вылете ЦСКА, «Ак Барса» и СКА из плей-офф: «Дал слабинку, тебя съели. Это хоккей, все непредсказуемо»

Алексей Жамнов оценил поражения топ-клубов КХЛ в плей-офф.

– Насколько сильно вы удивились вылету из плей-офф ЦСКА, « », СКА?

– А что удивляться? Это хоккей, все непредсказуемо. Дал слабинку, тебя съели.

Команды на этом этапе, которые их обыграли, были сильнее – вот и все, – сказал главный тренер « » .

и «Ак Барс» уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, СКА – во втором.