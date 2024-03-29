Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ, набравший 120+ очков в 3 или более сезонах подряд

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Ги Лефлер Фил Эспозито Пол Коффи Марсель Дионн Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ со 120+ очками в 3 сезонах подряд.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) балла в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 27-летнего канадца стало 122 (27+95) очка в 69 играх. Он достиг отметки 120 очков в третьем сезоне подряд (2021/22 – 123 в 80, 2022/23 – 153 в 82). 

Ранее в истории НХЛ только 6 игроков набирали 120+ очков в трех или более сезонах подряд. 

Это Уэйн Гретцки (13 сезонов, 1979/80 – 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Ги Лефлер (5, 1975/76 – 1979/80, «Монреаль»), Фил Эспозито (5, 1970/71 – 1974/75, «Бостон»), Марио Лемье (3, 1987/88 – 1989/90, «Питтсбург»), Пол Коффи (3, 1983/84 – 1985/86, «Эдмонтон») и Марсель Дионн (3, 1978/79 – 1980/81, «Лос-Анджелес»). 

Макдэвид набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 122 очка против 124 у Кучерова и 123 у Маккиннона

36 комментариев
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гигант современности в числе легенд прошлого...
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+25
Живая легенда. Уже. Как ни крути! Еще 100 передач оформит. Топ из топов.
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+23
Уже сейчас великий. Скоро и 1 к очков в нхл, а недавно смотрел как его выбирали, и все радовались что он 2 дейгл, брызгали слюной, где они теперь)
+18
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+13
Ответ Кирил Тарароев
Уже сейчас великий. Скоро и 1 к очков в нхл, а недавно смотрел как его выбирали, и все радовались что он 2 дейгл, брызгали слюной, где они теперь)
Кто эти все, радовавшиеся, что он второй Дэйгл?) Действительно, где они? И были ли они вообще?) У большинства от Макдэвида были реально высочайшие ожидания, и в принципе, если, конечно, не считать ранеей травмы, все огромные авансы он стал оправдывать практически сразу же, поэтому кто там мог радоваться второму Дэйглу? Парочка умалишённых? Это что ли "все"?
+13
-1
+12
Ответ Тарас Дашкевич
Комментарий скрыт
Какая у тебя гнусная подмена понятий))
+12
-2
+10
А если бы не ковидный год то было бы уже 8 сезонов подряд со 100+ очков.
+10
-1
+9
Да уж. 32 года никто не мог войти в компанию этих шести великих хоккеистов.
+9
-1
+8
Ответ culpa
Кто эти все, радовавшиеся, что он второй Дэйгл?) Действительно, где они? И были ли они вообще?) У большинства от Макдэвида были реально высочайшие ожидания, и в принципе, если, конечно, не считать ранеей травмы, все огромные авансы он стал оправдывать практически сразу же, поэтому кто там мог радоваться второму Дэйглу? Парочка умалишённых? Это что ли "все"?
Да реально много кого было) ожидания были у него в Канаде, по миру. Российские профессиональные комментаторы с дивана надеялись лишь на то что я написал. Весь спорт. Все группы были завалены. А какая радость была когда он ключицу сломал. К сожалению такой у нас менталитет)
+8
-1
+7
Пол Коффи зверюга, мало кто из нападающих набирал больше очков, чем этот защитник.
+7
0
+7
Ответ Evincive
Да уж. 32 года никто не мог войти в компанию этих шести великих хоккеистов.
Кучеров попробует в следующем году
+5
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+5
Считаю, если обойдётся без травм и ещё лет 10-12 стабильности выдаст, то Коннор М. превысит 2000 очков за карьеру, вторым после Великого и по передачам будет тоже вторым! Ну и думаю в районе 550-600 шайб вполне способен организовать! Варианты возможны всегда, но пока видится так..💬
+5
-2
+3
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий скрыт
Выиграет он свой КС, например, Селянне только в 37 выиграл, будет нонсенсом, если такой выдающийся хоккеист не возьмет КС.
+4
-1
+3
Да что ж Гретцки за человек то за такой, почти втрое длиннее серия, чем у любого другого
+2
0
+2
Ответ Fomin525
Кучеров попробует в следующем году
Как? Тут же подряд считается, кучеров в прошлом году 113 набрал
+1
0
+1
Всё таки Макдэвид - настоящий Монстр !
+3
-2
+1
Ответ Кирил Тарароев
Да реально много кого было) ожидания были у него в Канаде, по миру. Российские профессиональные комментаторы с дивана надеялись лишь на то что я написал. Весь спорт. Все группы были завалены. А какая радость была когда он ключицу сломал. К сожалению такой у нас менталитет)
Не знаю, дружище, я в группах не тусил, тут сказать не могу, но на Спортсе уже был, и конечно парочка зубоскалов, безусловно, всегда будет, но я помню, что и тут от него были очень высокие ожидания у людей. Не будем щас уж спорить о процентном соотношении, может суперскептиков было и больше, чем мне запомнилось, но они уж точно не составляли прямо подавляющее большинство, как примерно получается из твоих слов) Хотя по идее, это не так уж и сложно проверить, достаточно отмотать к новостям перед первым его сезоном и в первый сезон, взять несколько новостей, так как настроения и состав комментаторов в одной могут отличаться от настроений и состава комментаторов в другой (даже если новости соседние), и посмотреть, каких настроений в среднем было больше, но мне пока лень это делать, если честно)
+2
-1
+1
Ответ Кирил Тарароев
Уже сейчас великий. Скоро и 1 к очков в нхл, а недавно смотрел как его выбирали, и все радовались что он 2 дейгл, брызгали слюной, где они теперь)
Какой Дэйгл, что ты мелешь? То что Коннор будет очень крут было понятно лет с 14, никто не знал, что он будет НАСТОЛЬКО крут.
+3
-2
+1
Ответ Evincive
У Кучерова в прошлом году было 113. Так, что, если через год.
согласен
0
0
0
Ответ Алексей
Да что ж Гретцки за человек то за такой, почти втрое длиннее серия, чем у любого другого
Уникальный Гений, только вмего☺️☺️☺️🤭😄
0
0
0
Где в этом списке Овечкин? Где этот "великий" забивало в пустые ворота в большинстве против троих?
+13
-13
0
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий скрыт
Бобрята -хорошие ребята. Oh, Canada!
0
0
0
Ответ Кирил Тарароев
Да реально много кого было) ожидания были у него в Канаде, по миру. Российские профессиональные комментаторы с дивана надеялись лишь на то что я написал. Весь спорт. Все группы были завалены. А какая радость была когда он ключицу сломал. К сожалению такой у нас менталитет)
Бред собачий.
+1
-1
0
Шикарная компания, но какое же доминироапние сумашедшее у 99го😬😬😬
0
0
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Гретцки😱😱😱😱
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Лучший игрок современности
+4
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Вот это человек сгорел)))
+3
-3
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Ну что сказать...талант×трудолюбие=Макдэвид. Крутой! Думаю Арт заберет.
+3
-3
0
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