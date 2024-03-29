Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ, набравший 120+ очков в 3 или более сезонах подряд

Коннор Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ со 120+ очками в 3 сезонах подряд.

Капитан « » набрал 3 (1+2) балла в матче с « » (4:1) в регулярном чемпионате .

На счету 27-летнего канадца стало 122 (27+95) очка в 69 играх. Он достиг отметки 120 очков в третьем сезоне подряд (2021/22 – 123 в 80, 2022/23 – 153 в 82).

Ранее в истории НХЛ только 6 игроков набирали 120+ очков в трех или более сезонах подряд.

Это Уэйн Гретцки (13 сезонов, 1979/80 – 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), (5, 1975/76 – 1979/80, «Монреаль»), (5, 1970/71 – 1974/75, «Бостон»), (3, 1987/88 – 1989/90, «Питтсбург»), (3, 1983/84 – 1985/86, «Эдмонтон») и Марсель Дионн (3, 1978/79 – 1980/81, «Лос-Анджелес»).

Макдэвид набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 122 очка против 124 у Кучерова и 123 у Маккиннона