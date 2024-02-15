Роман Ротенберг: «Салават» убрал все финское – оно не нужно, у нас своя культура. В системе, когда стоят вшестером, как «Лада», какое развитие у игроков? Никакого. Деградация»

Роман Ротенберг заявил о благодарности «Салавату Юлаеву» за изменение системы игры.

СКА обыграл «Салават Юлаев» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– в этом сезоне играет не так часто, но он превратился в джокера в вашей колоде. Эта карта сыграла?

– Дай Бог, у нас джокеров больше, чем только один Старков. Он тоже вернулся в нашу систему – был у нас, потом играл в других клубах. Много тренируется, работает.

Мы уделяем огромное внимание развитию каждого игрока. Вы видите прогресс многих хоккеистов в этом сезоне. Какими они были в начале чемпионата, когда приходили из других систем.

Очень тяжело поменять систему игры – мы видим это по «Салавату Юлаеву». Слава Богу, они приняли это решение. Убрали все это финское – оно нам не нужно, у нас своя культура. У нас в крови другой хоккей.

Сейчас « » показывает наш традиционный русский хоккей. Мы соблюдаем все эти традиции. Игроки получают от этого удовольствие, удовольствие от игры. Они развиваются – нам это важно.

Скоро мы вернемся на международную арену. Важно, чтобы каждый наш хоккеист развивался. А в системе, когда они стоят вшестером, как мы видели в «Ладе», – какое развитие будет у игроков? Могу сказать – никакого. Будет деградация.

Слава Богу, есть тренеры, которые, следуя современным тенденциям, развивают наших хоккеистов.

Могу честно сказать, что благодарен тренерскому штабу «Салавата Юлаева», за то, что они приняли такое тяжелое решение.

Сложно поменять систему игры – там очень много деталей. Это рискованно, но надо брать такие решения на себя.

Это показывает, насколько профессиональны эти ребята. Молодцы. Удачи «Салавату Юлаеву» в следующих матчах, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.