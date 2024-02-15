Роман Ротенберг: «Салават» убрал все финское – оно не нужно, у нас своя культура. В системе, когда стоят вшестером, как «Лада», какое развитие у игроков? Никакого. Деградация»

Теги Салават Юлаев Лада СКА КХЛ Роман Ротенберг Степан Старков Хоккей

Роман Ротенберг заявил о благодарности «Салавату Юлаеву» за изменение системы игры.

СКА обыграл «Салават Юлаев» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Степан Старков в этом сезоне играет не так часто, но он превратился в джокера в вашей колоде. Эта карта сыграла?

– Дай Бог, у нас джокеров больше, чем только один Старков. Он тоже вернулся в нашу систему – был у нас, потом играл в других клубах. Много тренируется, работает.

Мы уделяем огромное внимание развитию каждого игрока. Вы видите прогресс многих хоккеистов в этом сезоне. Какими они были в начале чемпионата, когда приходили из других систем.

Очень тяжело поменять систему игры – мы видим это по «Салавату Юлаеву». Слава Богу, они приняли это решение. Убрали все это финское – оно нам не нужно, у нас своя культура. У нас в крови другой хоккей.

Сейчас «Салават Юлаев» показывает наш традиционный русский хоккей. Мы соблюдаем все эти традиции. Игроки получают от этого удовольствие, удовольствие от игры. Они развиваются – нам это важно.

Скоро мы вернемся на международную арену. Важно, чтобы каждый наш хоккеист развивался. А в системе, когда они стоят вшестером, как мы видели в «Ладе», – какое развитие будет у игроков? Могу сказать – никакого. Будет деградация.

Слава Богу, есть тренеры, которые, следуя современным тенденциям, развивают наших хоккеистов.

Могу честно сказать, что благодарен тренерскому штабу «Салавата Юлаева», за то, что они приняли такое тяжелое решение.

Сложно поменять систему игры – там очень много деталей. Это рискованно, но надо брать такие решения на себя.

Это показывает, насколько профессиональны эти ребята. Молодцы. Удачи «Салавату Юлаеву» в следующих матчах, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

29 комментариев
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Очень хочется, чтобы при перекрестном плей-офф этот щегол попал на Ладу и знатно бы огреб от нее
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Вот бы везде в хоккее тоже убрать все финское - оно нам не нужно, оно не тренер!
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убери лучше свое финское
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Лицемер, дай Ладе такие же возможности, как тебе дали земляки во власти и они порвут это "армейское" недоразумение как тузик грелку.
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А какое развитие будет у игроков, если СКА каждый год, строит новую команду? Великолепная пропускная способность, собирать все сливки, а самим ничего не создавать! Жаль истинных болельщиков, они не виноваты, что у них такое руководство.
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Уберите его с сайта.Спортс,считайте это петицией.)
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Надеемся, что вернут 5 легионеров, тем более все, кроме гражданина Финляндии и его марионеток ЗА
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Убираем все финское нафиг! Сказал владелец Хартвалл арены. 🤦‍♂️
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Человек, который с детства ненавидит всё финское, мечтал вырваться оттуда на свободу, но мама не пускала.
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Он реально нейросеть
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Так Салават же убрал, не понятно чем этот глашатай с нами общается.
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Бл🤣он интервью дает круглосуточно чтоль? 🤣🤣🤣не спит как Терминатор 🤣🤭
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А можно из нашей страны убрать этого фина?
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Когда уже СКА уберёт этого финского сказочника???
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Салават играет правильно, поэтому и проиграл СКА, а вот Лада вообще играть не умеет, поэтому и нагнула питерцев.. А что, железная логика. Рома так стремится выиграть РЧ, так как в плей-офф все будут как "неправильные пчёлы, которые делают неправильный мёд " и СКА опять останется без Кубка Гагарина. А так хоть что-то можно на полку поставить и весь следующий сезон рассказывать какой он великий тренер.
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Свой финский паспорт выкинь уже, деград.
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Лучше сгребсти 10 пятёрок игроков со всей лиги - вот это развитие,например Мичков,Аскаров,яркие примеры системы йозика,в НХЛ сейчас блистают
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Ответ юрий зайцев
Когда уже СКА уберёт этого финского сказочника???
Кто ж его уберёт? Это же памятник !
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Молодец какой. Уже думает про международную арену, мол скоро опять со звёздами ВХл рубиться, ребят своих готовит системно к этим захватывающим матчам
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Пояснительная бригада, объясните мне, где можно про систему ротенберга побольше узнать?
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Признак деградации — это бессвязная речь.
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Прикол 😂
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Все финское хрен уберешь!
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Отдайте уже его учёным и врачам, Нобелевка же маячит за потенциальные результаты исследования. "Такого кадра вам нарисовали: образованный, революционер!"

Мало того, что в Лондоне учился, так ещё и настоящую революцию в хоккее провёл, став главным тренером клуба и сборной после просмотра 800 матчей. По ходу пьесы умудрился ещё и собственную систему придумать, которая наверняка запатентована.
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После двухдневного молчания после унижения от Авангарда этот генератор бреда не остановить.И заметьте, в каждом высказывании оно постоянно прямо или косвенно кого-нибудь оскорбляет.Сегодня в его мозг проникла Лада.
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Это чудо не знает историю хоккея в СССР. Были те же "Крылья Советов, например, одна из лучших команд страны, игравшая в идеальный оборонительный хоккей, и финны ни при чём. Не все же могут обирать другие команды.
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Я на месте Браташа ответил бы ему , как Знарок в самолете после матча с ЦСКА : «Ты меня учить будешь? Ты кто такой, #####(блин)? Пошел в #####, #####. Учит он меня в хоккей играть».
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Ни дня без Ротенберга.
Впрочем, если остальные тренеры двух слов связать не могут - пусть будет так.
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