Михайлов про автогол Малкина: «Любой хоккеист такого уровня может ошибаться. Не стоит делать из этого трагедию»
Борис Михайлов поделился мнением об автоголе Евгения Малкина.
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Аризона» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на полевого игрока при отложенном штрафе.
Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.
«Что касается ошибки Малкина в матче с «Аризоной», любой хоккеист такого уровня может ошибаться. Это абсолютно естественный процесс. Ничего такого не произошло. Не стоит делать из этого какую‑то трагедию», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Михайлов.