Михайлов про автогол Малкина: «Любой хоккеист такого уровня может ошибаться. Не стоит делать из этого трагедию»

Борис Михайлов поделился мнением об автоголе Евгения Малкина.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата « » – «Аризона» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на полевого игрока при отложенном штрафе.

Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда . Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.

«Что касается ошибки Малкина в матче с «Аризоной», любой хоккеист такого уровня может ошибаться. Это абсолютно естественный процесс. Ничего такого не произошло. Не стоит делать из этого какую‑то трагедию», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Михайлов.