Михайлов про автогол Малкина: «Любой хоккеист такого уровня может ошибаться. Не стоит делать из этого трагедию»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Борис Михайлов Хоккей

Борис Михайлов поделился мнением об автоголе Евгения Малкина.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Аризона» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на полевого игрока при отложенном штрафе. 

Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота. 

«Что касается ошибки Малкина в матче с «Аризоной», любой хоккеист такого уровня может ошибаться. Это абсолютно естественный процесс. Ничего такого не произошло. Не стоит делать из этого какую‑то трагедию», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Михайлов.

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1 комментарий
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Любой хоккеист любого уровня может так ошибаться😉
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