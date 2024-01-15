Пакетт, Хомченко, Березин, Моторыгин – лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона.

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро , и аналитической оценки назвала имена лауреатов 18-й недели в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Павел Хомченко (« »), одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 113 бросков, из которых он отразил 96,46%. Коэффициент надежности составил 1,33.

из «Лады» во второй раз в карьере признан лучшим защитником недели. 32-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка в двух матчах и забросил победную шайбу в овертайме игры с «Автомобилистом».

Лучшим нападающим впервые в карьере стал из московского « », набравший 6 (5+1) очков в трех матчах недели. В матче с «Торпедо» канадец сделал хет-трик.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Моторыгина было нанесено 73 броска, из которых он отразил 94,52%. Коэффициент надежности составил 1,45.