Шайба попала в голову подростку во время матча «Северстали» и СКА. Игроки сигнализировали об этом бригаде скорой помощи

Шайба попала в голову юному болельщику во время матча «Северсталь» – СКА (3:2).

В одном из игровых эпизодов шайба вылетела на трибуны и попала в подростка. Игроки обеих команд тут же сигнализировали бригаде скорой помощи о том, что ребенок получил травму – на его голове было заметно рассечение.

После инцидента пострадавший в сопровождении взрослых и врачей, которые немедленно оказались на месте, покинул трибуну.