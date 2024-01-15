Шайба попала в голову подростку во время матча «Северстали» и СКА. Игроки сигнализировали об этом бригаде скорой помощи

Теги Северсталь СКА болельщики происшествия КХЛ Хоккей

Шайба попала в голову юному болельщику во время матча «Северсталь» – СКА (3:2).

В одном из игровых эпизодов шайба вылетела на трибуны и попала в подростка. Игроки обеих команд тут же сигнализировали бригаде скорой помощи о том, что ребенок получил травму – на его голове было заметно рассечение.

После инцидента пострадавший в сопровождении взрослых и врачей, которые немедленно оказались на месте, покинул трибуну.

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2 комментария
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Игрокам уважение, парню здоровья.
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надеюсь клюшку и шайбу с автографами подарят парню
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