Райнхарт про истекающий контракт: «Остаться во «Флориде» – это моя цель. Интерес взаимный, переговоры идут позитивно»

Теги Флорида НХЛ Сэм Райнхарт Хоккей

Сэм Райнхарт рассказал, что хочет продолжать играть за «Флориду».

Действующее соглашение форварда с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

Нападающий набрал 51 (29+22) балл при полезности «плюс 17» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Для меня контрактный год не является чем-то новым. У меня нет проблем с тем, что переговоры по контракту продолжаются. Это не мешает моей подготовке. 

Интерес между сторонами взаимный, переговоры идут позитивно.

Остаться во «Флориде» – это моя цель. Мне нравится во «Флориде». И я знаю, что в клубе рады видеть меня. Я доволен тем, где мы сейчас находимся как команда», – сказал Сэм Райнхарт.

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