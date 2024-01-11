Райнхарт про истекающий контракт: «Остаться во «Флориде» – это моя цель. Интерес взаимный, переговоры идут позитивно»

Сэм Райнхарт рассказал, что хочет продолжать играть за «Флориду».

Действующее соглашение форварда с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

Нападающий набрал 51 (29+22) балл при полезности «плюс 17» в 40 матчах регулярного чемпионата .

«Для меня контрактный год не является чем-то новым. У меня нет проблем с тем, что переговоры по контракту продолжаются. Это не мешает моей подготовке.

Интерес между сторонами взаимный, переговоры идут позитивно.

Остаться во «Флориде» – это моя цель. Мне нравится во «Флориде». И я знаю, что в клубе рады видеть меня. Я доволен тем, где мы сейчас находимся как команда», – сказал .