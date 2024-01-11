19-летнему Готье угрожали смертью из-за обмена в «Анахайм» из «Филадельфии»: «Люди говорят жесткие вещи – не пожелал бы этого злейшему врагу. Но я здесь не для того, чтобы угодить всем»

Каттеру Готье рассказал, что ему угрожали из-за решения не играть за «Филадельфию».

«Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию» на права на лучшего форварда МЧМ Каттера Готье.

Позже стало известно, что «Флайерс» обменяли 19-летнего американца из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.

«Было много хороших и плохих [сообщений]. 19-летнему парню угрожают смертью – тысячи людей обращаются и говорят довольно плохие вещи, которых я бы не пожелал злейшему врагу. Это довольно тяжело видеть.

Но это бизнес. Учитывая, что вокруг распространяются слухи, которые не соответствуют действительности, довольно сложно выйти и сказать одно слово, чтобы успокоить людей.

Но у людей будет свое мнение. Люди будут говорить разные вещи. Я не могу сказать им, иметь свое мнение или нет. Это была немного стрессовая ситуация за последние 48 часов.

Были тысячи и тысячи сообщений. И жестоко то, что говорят люди.

На самом деле я не хотел причинить вред кому-либо. Я посчитал, что для меня будет лучше принять то решение, которое я принял.

Очевидно, что некоторых это не устраивает. Я здесь не для того, чтобы угодить всем. Я здесь, чтобы делать то, что лучше для меня и моего будущего.

Очевидно, что люди не будут этому слишком рады. Да, люди говорят довольно жестокие вещи», – сказал Каттер Готье.