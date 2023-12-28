Вратарь ЦСКА Гамзин о 0:2 от СКА: «Нам просто чуть-чуть не повезло. Главное — не унывать, продолжать работать, и все получится»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Дмитрий Гамзин Хоккей

Дмитрий Гамзин оценил поражение ЦСКА от СКА (0:2).

«Нам просто чуть-чуть не повезло. Главное — не унывать, продолжать работать, не опускать руки, и у нас все получится.

Повезло, что в этом сезоне у меня достаточно много игр и в ВХЛ, и в КХЛ. Отличнейший опыт, тем более против таких сильных соперников.

В работе с Сергеем Наумовым (тренер вратарей ЦСКА – прим. Sports.ru) не делаем акцента на какой-то конкретный компонент. Просто тренируемся и оттачиваем технику. Стараемся отточить ее до идеала», – сказал вратарь ЦСКА.

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1 комментарий
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Молодец парнень! Если даже в проигранном матче коэффициент надёжности просто фантастические 97%, тут вообще печалиться не о чем! Красавчег, так держать!
А вот о собственно ЦСКА такого не скажешь.
Нестерова, Окулова и ещё "пару-тройку"! тормозов - давно надо "отцеплять".
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