Дмитрий Гамзин оценил поражение ЦСКА от СКА (0:2).

«Нам просто чуть-чуть не повезло. Главное — не унывать, продолжать работать, не опускать руки, и у нас все получится.

Повезло, что в этом сезоне у меня достаточно много игр и в ВХЛ, и в . Отличнейший опыт, тем более против таких сильных соперников.

В работе с Сергеем Наумовым (тренер вратарей ЦСКА – прим. Sports.ru) не делаем акцента на какой-то конкретный компонент. Просто тренируемся и оттачиваем технику. Стараемся отточить ее до идеала», – сказал вратарь .