Вратарь ЦСКА Гамзин о 0:2 от СКА: «Нам просто чуть-чуть не повезло. Главное — не унывать, продолжать работать, и все получится»
Дмитрий Гамзин оценил поражение ЦСКА от СКА (0:2).
«Нам просто чуть-чуть не повезло. Главное — не унывать, продолжать работать, не опускать руки, и у нас все получится.
Повезло, что в этом сезоне у меня достаточно много игр и в ВХЛ, и в КХЛ. Отличнейший опыт, тем более против таких сильных соперников.
В работе с Сергеем Наумовым (тренер вратарей ЦСКА – прим. Sports.ru) не делаем акцента на какой-то конкретный компонент. Просто тренируемся и оттачиваем технику. Стараемся отточить ее до идеала», – сказал вратарь ЦСКА.
А вот о собственно ЦСКА такого не скажешь.
Нестерова, Окулова и ещё "пару-тройку"! тормозов - давно надо "отцеплять".