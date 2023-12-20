«Тамбов» и Хованов расторгли контракт. Серебряный призер МЧМ-2020 был выбран «Миннесотой» на драфте

«Тамбов» и Александр Хованов расторгли контракт.

23-летний нападающий провел 9 матчей в нынешнем сезоне ВХЛ и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 9:45.

– серебряный призер МЧМ-2020. В ВХЛ, кроме « », хоккеист играл за «Барс» и «Нефтяник».

В 2019 году игрок подписал контракт новичка с «Миннесотой», выбравшей его на драфте-2018 под общим 86-м номером в 3-м раунде. В 2022 году соглашение было расторгнуто.