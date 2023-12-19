Подъяпольский о СКА: «Не хочется даже вспоминать про Питер, говорить об этом. Был такой период жизни, не считаю, что он был плохим. Это был большой опыт»

Теги Лада СКА КХЛ Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский высказался касательно своего выступления за СКА.

В августе армейцы обменяли вратаря в «Ладу».

– Твоя игра после этапа в СКА как-то поменялась?

– Головой, наверное. Головой все равно намного легче здесь играть. Будто бы меньше давления.

Не хочется даже вспоминать про Питер и вообще говорить об этом. Был такой период жизни, не считаю, что он был плохим. Это был для меня большой опыт – играть в таком клубе. Каждому будет дан шанс или момент проявить себя вот так.

– Можно сказать, что Питер тебя где-то и закалил, да?

– Да, тоже моменты бывали, – сказал вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.

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2 комментария
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Ответ amur.
Хороших и надёжных вратарей никогда, ниоткуда не просят... возможно просто не совпали минуты лучшей формы с периодом игры в СКА... удачи в других командах!
а чего же вы их всех тащите то тогда, а потом они вдруг не достаточно хороши оказываются, или форма так совпала...
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