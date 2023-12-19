Подъяпольский о СКА: «Не хочется даже вспоминать про Питер, говорить об этом. Был такой период жизни, не считаю, что он был плохим. Это был большой опыт»

Владислав Подъяпольский высказался касательно своего выступления за СКА.

В августе армейцы обменяли вратаря в «Ладу».

– Твоя игра после этапа в как-то поменялась?

– Головой, наверное. Головой все равно намного легче здесь играть. Будто бы меньше давления.

Не хочется даже вспоминать про Питер и вообще говорить об этом. Был такой период жизни, не считаю, что он был плохим. Это был для меня большой опыт – играть в таком клубе. Каждому будет дан шанс или момент проявить себя вот так.

– Можно сказать, что Питер тебя где-то и закалил, да?

– Да, тоже моменты бывали, – сказал вратарь «Лады» .