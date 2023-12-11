СКА вывел из обращения 40-й номер Евгения Кетова. Он играл в команде с 2013 года

СКА вывел из обращения игровой номер Евгения Кетова.

В Санкт-Петербурге проходит прощальный матч бывшего нападающего команды.

Под своды Ледового дворца был поднят штандарт с игровым 40-м номером Евгения Кетова.

В апреле стало известно, что Евгений Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб .

Нападающий выступал в составе клуба с 2013 года и выиграл в его составе два Кубка Гагарина. Также он играл за «Северсталь», «Ак Барс» и «Ладу».