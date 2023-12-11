СКА вывел из обращения 40-й номер Евгения Кетова. Он играл в команде с 2013 года

Теги СКА Евгений Кетов КХЛ Хоккей

СКА вывел из обращения игровой номер Евгения Кетова.

В Санкт-Петербурге проходит прощальный матч бывшего нападающего команды.

Под своды Ледового дворца был поднят штандарт с игровым 40-м номером Евгения Кетова.

В апреле стало известно, что Евгений Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА.

Нападающий выступал в составе клуба с 2013 года и выиграл в его составе два Кубка Гагарина. Также он играл за «Северсталь», «Ак Барс» и «Ладу».

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто это ? Великий? Воспитанник СКА? Помню , как СКА забрал у Северстали трех лидеров Кетов , Кагарлицкий , Шипачев в 2013/2014 году .
+28
-7
+21
Прямо скажем, хоккеист не выдающийся. Номер можно было не выводить.
+20
-1
+19
Дожили. Ролевиков из четвертого звена уже под своды арены вешают 🤦‍♂️
+7
0
+7
Какой тренер таковы и герои
+8
-2
+6
СКА исходит походу из того, что места много сверху на новой арене, надо завешивать, ну как газелькт в 90 и 00
+6
0
+6
когда очень хочется красивую церемонию провести, а повода нет. При всём уважении к Кетову.
+4
0
+4
У Ска даже своих легенд нет, чтобы номер вывести из обращения, лучше бы уже дождались окончания карьеры Барабанова и не позорились
+6
-2
+4
Чего? За какие это заслуги? Не ну дичь полная
+3
0
+3
Ответ Machine Head
Кто это ? Великий? Воспитанник СКА? Помню , как СКА забрал у Северстали трех лидеров Кетов , Кагарлицкий , Шипачев в 2013/2014 году .
И Чудинова по-моему
+3
0
+3
Ээ, что???
+2
0
+2
Ответ Хоккеина
Но рекордсмен клуба по числу матчей за всю 77-летнюю историю.
При такой ротации состава неудивительно. Больше 3-4-х сезонов никто не играет. А Кетов 10 отыграл или 11.
+2
0
+2
Можно ещё свитер РомыРота поднять под своды арены в честь 100 побед в качестве муляжа тренера.
+1
0
+1
Что это суперзвезда русского хоккея,что его прощальный матч аж по Матч Тв идет??
+1
0
+1
Ответ Фёдор Кузнецов
Рекордсмен клуба по числу матчей
Угу . У легенды СКА Игоря Щуркова 506 матчей за ска . Ты понимаешь да , для чего сыграл на одну игру больше, надеюсь.
+1
0
+1
Ну надо же было шоу устроить, а Кетов игрок добротный не более того
0
0
0
А интервью то! Испанский стыд! Ставят его в один ряд с Мозякиным и Зариповым 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
0
0
0
Ответ Хоккеина
Но рекордсмен клуба по числу матчей за всю 77-летнюю историю.
Рекордсменом был Игорь Щурков -506 матчей . Вот он легенда СКА.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий