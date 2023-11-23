Форвард «Металлурга» Михайлис набрал 6 очков в матче с «Трактором» – 1 гол и 5 передач
Никита Михайлис набрал шесть очков в игре против «Трактора».
«Металлург» обыграл «Трактор» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий магнитогорского клуба Никита Михайлис принял участие во всех голевых комбинациях команды – форвард забил один год и сделал пять результативных передач.
Хоккеист нанес три броска по воротам в этом матче и провел на льду 16 минут и 4 секунды.
Теперь в активе Михайлиса 21 (9+12) балл за результативность в 35 играх регулярного чемпионата.
Трактор молодцом, просто вам сегодня не задалось в обороне и атаке, как нашим во втором и третьем матчах.