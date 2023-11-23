Форвард «Металлурга» Михайлис набрал 6 очков в матче с «Трактором» – 1 гол и 5 передач

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Никита Михайлис Хоккей

Никита Михайлис набрал шесть очков в игре против «Трактора».

«Металлург» обыграл «Трактор» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий магнитогорского клуба Никита Михайлис принял участие во всех голевых комбинациях команды – форвард забил один год и сделал пять результативных передач.

Хоккеист нанес три броска по воротам в этом матче и провел на льду 16 минут и 4 секунды.

Теперь в активе Михайлиса 21 (9+12) балл за результативность в 35 играх регулярного чемпионата.

12 комментариев

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el shaarawy92
Бенефис Никиты)
+4
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Фёдор Кузнецов
Сегодня вся их тройка разносила
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ЧакЧак
шарист
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newyork13
Нашел все таки Разя норм тройку!
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Stepan Moris
Главное, чтобы не останавливался!
+2
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Lenin 073
раз в год и михайЛис стреляет)
+2
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Danny Vigneault
Ответ Александр Филиппов
сколько очков ща игру рекорд лиги?
ну больше 6 не набирали. повторил
+1
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Олег
Малодчики так держать и дальше!!!
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Александр Филиппов
сколько очков ща игру рекорд лиги?
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S75v
с победой Металлург! концовку конечно того, немного сильнее чем просто смазали. Михалис сегодня рулил👍.
Трактор молодцом, просто вам сегодня не задалось в обороне и атаке, как нашим во втором и третьем матчах.
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amurseff03
Статы у него не очень были. Сейчас нормальные. Одна игра все подправила)
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Пинающий Достоинства
Гол и 4 праймери- сильно
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