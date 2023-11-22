Антон Худобин рассказал, почему не смог привыкнуть к американскому менталитету.

– Вы недавно сказали, что за 16 лет так и не привыкли к американскому менталитету. Ну ничего себе!

– Я сказал так, что первые пять лет у меня ушли на то, чтобы понять, как в этой стране жить. С чем нужно смириться в Америке, на что не нужно обращать внимание.

Другой менталитет, правила, уставы. Люди иначе себя в некоторых моментах ведут. А потом я просто убрал из своей жизни то, что мне не нравится.

– Ну например?

– Вот в Красноярске мне могут позвонить в восемь вечера: «Поехали, чай попьем?» Хотя у ребят тоже есть дети, жены. Но мы встречаемся и пьем чай.

А в Америке мы встречались, конечно. Но это больше было по плану. «Вот у нас выходной в среду или четверг – давайте на этот день запланируем чаепитие?»

Нет спонтанности, экспромта. Это же просто чай, а не грандиозный ужин или праздник. Или прогуляться можно. У нас в Красноярске была золотая осень. Даже поздним октябрем можно ходить по парку, дышать воздухом.

Вот мы в Магнитке играли. Кто-то начинал с девушкой встречаться, кто-то был один. Но каждый обед и ужин у нас всегда проходили в компании. А в Америке – все по расписанию. Может быть, это правильно. Но легкость общения можно найти в России – и это трудно найти в США. Я к этому за 16 лет так и не привык.

– За это время появился какой-нибудь североамериканец, о ком вы можете сказать: «Это мой кореш»?

– Нет. Когда мы играли с Саней Семиным, а потом с , то все время мы проводили сообща. Когда приезжали девушки, жены, то встречались пореже. А в поездках всегда ходили вместе.

У меня не было барьера с американцами или европейцами. Если нет в команде русского, то хожу с ними на ужины. Но дом есть дом. Вот в Красноярске мне ночью перед матчем звонит один товарищ: «Антоха, что делаешь? Приезжай, чай попьем». – «Окей». Потом гулять пошли.

Я иду и ловлю себя на мысли, что если бы я находился в Америке, то там накануне матча никуда бы не пошел. Быстро на ужин в шесть вечера, потом – домой и спать. А в России я могу себе позволить не потому, что мне там это запрещалось. А просто я тупо не мог этого сделать в США, – сказал вратарь « ».