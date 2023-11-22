Худобин об отношениях с американками: «Поначалу это было в диковинку. Такие моменты, когда «сегодня мы ночуем у тебя, а завтра – у меня». Понял: чуть-чуть не мое»

Антон Худобин рассказал об опыте отношений с американскими девушками.

– Видел фото у вас с красивой девушкой в соцсетях — вы женились?

– Нет. Я встречался, но по стечению обстоятельств наши пути разошлись.

– Вам важно в России остепениться?

– В каком смысле?

– Дети, дом полная чаша.

– Я женат на хоккее. И люблю этот вид спорта - я так сказал, да. Но когда-то хоккей закончится, правильно? Поэтому тут все в руках Божьих - как это будет. Если не встретился мне еще тот человек, с которым мы пошли бы в долгое плавание, – значит, так Богу угодно.

– Это стереотип, что русским в США трудно найти пару? Потому что американки просто мыслят иначе.

– Это все от человека зависит. Я встречался с американскими девушками. Поначалу мне это было в диковинку. Такие моменты, когда «сегодня мы ночуем у тебя, а завтра – у меня». У нас как? Парень с девушкой встречается, и потом девушка куда переезжает?

– К нему.

– Да. Живут вместе. Бывают и обратные случаи, но в основном – так.

Я попробовал, посмотрел на эти отношения. И понял: это чуть-чуть не мое. Поэтому не стал себя растрачивать, с кем-то начиная выстраивать жизнь. И ждать, что люди поменяются. Но этого не бывает. Люди не меняются, они такие, как есть. Менталитет, воспитание – у них в США свое. Тот же счет в ресторане заплатить пополам. Пожалуйста. Просто со мной это не работает. Значит, каждый идет своим путем, – сказал вратарь « ».