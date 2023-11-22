Худобин об отношениях с американками: «Поначалу это было в диковинку. Такие моменты, когда «сегодня мы ночуем у тебя, а завтра – у меня». Понял: чуть-чуть не мое»

Теги Сибирь Антон Худобин НХЛ КХЛ девушки и спорт Матч ТВ Хоккей

Антон Худобин рассказал об опыте отношений с американскими девушками.

– Видел фото у вас с красивой девушкой в соцсетях — вы женились?

– Нет. Я встречался, но по стечению обстоятельств наши пути разошлись.

– Вам важно в России остепениться?

– В каком смысле?

– Дети, дом полная чаша.

– Я женат на хоккее. И люблю этот вид спорта - я так сказал, да. Но когда-то хоккей закончится, правильно? Поэтому тут все в руках Божьих - как это будет. Если не встретился мне еще тот человек, с которым мы пошли бы в долгое плавание, – значит, так Богу угодно.

 – Это стереотип, что русским в США трудно найти пару? Потому что американки просто мыслят иначе.

– Это все от человека зависит. Я встречался с американскими девушками. Поначалу мне это было в диковинку. Такие моменты, когда «сегодня мы ночуем у тебя, а завтра – у меня». У нас как? Парень с девушкой встречается, и потом девушка куда переезжает?

– К нему.

– Да. Живут вместе. Бывают и обратные случаи, но в основном – так.

Я попробовал, посмотрел на эти отношения. И понял: это чуть-чуть не мое. Поэтому не стал себя растрачивать, с кем-то начиная выстраивать жизнь. И ждать, что люди поменяются. Но этого не бывает. Люди не меняются, они такие, как есть. Менталитет, воспитание – у них в США свое. Тот же счет в ресторане заплатить пополам. Пожалуйста. Просто со мной это не работает. Значит, каждый идет своим путем, – сказал вратарь «Сибири». 

15 комментариев

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Док163
Ответ HockeyMan
Вам нравится платить счёт по полам?)
для меня это не проблема - если так хочет девушка и считает, что это показывает ее независимость. Я скорее не вижу смысла постоянной оплаты счета мужчиной, по той лишь причине, что он мужчина.
+6
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+6
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HockeyMan
Ответ Док163
Правильный у них там подход. Странные у него реакции на такие взгляды. Ничего отрицательного не увидел в названных примерах.
Вам нравится платить счёт по полам?)
+6
-2
+4
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Dimash Balatayev
Ответ HockeyMan
Вам нравится платить счёт по полам?)
нет, пусть сама платит за обоих))
+6
-2
+4
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1983kashey
Делают из мухи слона, хочет счет попалам, ну ок, это не накладывает на мужчину допобязательств.
Нет конечно возможность применить аргумент "ты шашлык кушала? Вино пила? Кальян курила? Почему тогда разваться не хочешь?", но как бы и аргумент этот так себе ))
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Док163
Ответ HockeyMan
Вам нравится платить счёт по полам?)
и теперь к вам вопрос - а вам нравится, что бы за вас платили или вы готовы любой счет оплачивать исключительно самостоятельно?
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+3
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Док163
Ответ Док163
Правильный у них там подход. Странные у него реакции на такие взгляды. Ничего отрицательного не увидел в названных примерах.
Кроме того, зачастую, мужчины или девушки, которые заплатили за кого-то начинают считать, что им теперь чем-то обязаны - а это уже пережиток прошлого и времени.
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+2
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Док163
Ответ Dimash Balatayev
нет, пусть сама платит за обоих))
ну я его так и понял, если честно.
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Ми Ша
Пока жил в Штатах, зарабатывал и наслаждался жизнью всё было хорошо. Карьера пошла на спад, вернулся на родину и сразу же америкосы стали плохими и образ жизни их непонятный и аморальный. Как это по-русски …
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