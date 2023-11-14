Гендиректор «Лады» о словах Браташа, что «Ладе» просто везет: «Категорически не согласен. Наши победы – результат кропотливого труда всех»

Александр Чеботарев прокомментировал слова Олега Браташа о везении «Лады».

Согласен ли со словами , что «Ладе» просто везет? Я даже не парирую, а просто скажу, что категорически с Олегом Владимировичем не согласен. Это его мнение, он все-таки главный тренер команды-лидера, что тут скажешь (улыбается). Но я ведь тоже не первый день в хоккее. Не согласен, что у нас сплошное везение. Недаром ведь говорят, что везет тому, кто везет. Фактор везения исключать нельзя, он есть.

Олег Владимирович – человек очень светлый, открытый. Он своей энергетикой и привлекает эту удачу, как и другие тренеры команды. Можно одну-две игры выиграть на везении, но постоянно идти вперед… Наши победы – результат кропотливого труда всех – тренеров, игроков, персонала. Это не одно лишь везение.

Везение – это когда сидишь и думаешь: «повезет – не повезет». Здесь не так. Мы же видели, как ребята отыгрывались и с 0:3.

Могу привести такой пример. Когда мы возглавили общую таблицу , я зашел в тренерскую и сказал: «Парни, губернатор поздравил нас. Мы понимаем, что постоянным это быть не может, если свалимся на второе-третье место…» А на меня посмотрели и сказали: «А мы не собираемся сваливаться». Разве это везение? Это уже характер, настрой, которые передаются игрокам. Тут я с Олегом Владимировичем готов поспорить», – сказал генеральный директор «Лады».