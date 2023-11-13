Браташ об игре «Лады»: «Горжусь всеми победами, которые мы одержали. Вложили в них много труда и самоотдачи. Никакой эйфории нет»

Теги Лада Виктор Тихонов Олег Браташ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Олег Браташ высказался о выступлении «Лады» в сезоне-2023/24.

Тольяттинский клуб занимает первое место в Восточной конференции, набрав 41 очко в 31 игре сезона. 

«Работаем так, как считаем нужным и полезным, стараемся все на 100% делать. Слава богу, что‑то получается.

Состав у «Лады» не самый звездный? Я процитирую Виктора Тихонова, его слова в 20 лет я не воспринял серьезно: «Главное для спортсмена – мотивация». В работе я озабочен этим фактором.

Соперники начали к нам относиться по‑другому? Безусловно. В предсезонке к нам снисходительно относились, хоть и отмечали, что команда неуступчивая. Сейчас уже серьезнее.

Горжусь всеми победами, которые мы одержали. Много в них вложили труда и самоотдачи. Никакой эйфории у нас нет, наша задача была в создании боеспособного коллектива, который может бороться за победу в каждом матче с любым соперником. Мы рады, что частенько удается ее решать», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

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2 комментария

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Знатный стахановец
Крепкий соперник для любой команды. 💪
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alklimov2018
Даже если Лада не удержится в четверке - на сегодня Олег Владимирович однозначно проделал лучшую работу в лиге!
Даже если больше обсуждают других.
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