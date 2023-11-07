НХЛ. «Тампа» сыграет с «Монреалем», «Рейнджерс» примут «Детройт», «Айлендерс» – «Миннесоту», «Питтсбург» против «Анахайма»

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«Тампа» сыграет с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» примут «Детройт», «Айлендерс» – «Миннесоту», «Питтсбург» будет противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Баффало
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Тампа-Бэй
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Детройт
Дата проведения
8 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Миннесота
Дата проведения
8 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Виннипег
Дата проведения
8 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Сиэтл
Дата проведения
8 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Нэшвилл
Дата проведения
8 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Питтсбург
Дата проведения
8 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Нью-Джерси
Дата проведения
8 ноября, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Филадельфия
Дата проведения
8 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев

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Суворов Антон
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Сейчас смотрю

Айлендерс vs Торонто

1 игра 1/4 1978 год

Отличный канал для фанатья Айлендерс, много раритетного материала и полных игр с участием той самой Династии.

https://youtu.be/tasK9WA90m4?si=hS_OT1FMuQ1R4iTb
+3
-2
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Malec 1990
Let’s go Ducks!
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Дима Миронов
за Нэшвилл
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Мандалай
Интересно, сколько летуны акулам загрузят? Или СХШ после взбучки, устроенной Гриром, реабилитируется?
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Егор Ковынёв
Волк Кракену не товарищ.
За Сиэтл! 🔥😈
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Суворов Антон
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Миннесота серьезный сопрник, но не в таком состоянии в котором они пребывают сейчас..

Думаю сегодня будем их разберать по зап_частям.. Нет у них шансов против Айлендерс!

Верю в Бо, защиту, вратарский тандем и схемы тренера Ламберта.
+1
-1
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dzenga 1
Блюзмены вперед!!!!
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Alex Rastrelli
За Кирюху однозначно!
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Авл Агерий
Ответ Суворов Антон
Миннесота серьезный сопрник, но не в таком состоянии в котором они пребывают сейчас.. Думаю сегодня будем их разберать по зап_частям.. Нет у них шансов против Айлендерс! Верю в Бо, защиту, вратарский тандем и схемы тренера Ламберта.
Я больше верю в Барзала чем в Бо Хорвата. А вообще в этом матче островитянам надо обязательно выигрывать.
+1
-1
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Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Авл Агерий
Я больше верю в Барзала чем в Бо Хорвата. А вообще в этом матче островитянам надо обязательно выигрывать.
Бо без травмированного Барзала вытянул Айлендерс в плей-офф в прошлом сезоне..

Я и в Бо верю и в Барзала, особенно верю в Мэтта Мартина - мой любимый игрок в Айлендерс - Нордическая стойкость и спокойствие (он к сожалению мало забивает_но понятно, что у него друга роль) во всех них верю - лишь бы они результат давали, которого от них ждут..
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