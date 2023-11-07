НХЛ. «Тампа» сыграет с «Монреалем», «Рейнджерс» примут «Детройт», «Айлендерс» – «Миннесоту», «Питтсбург» против «Анахайма»
«Тампа» сыграет с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» примут «Детройт», «Айлендерс» – «Миннесоту», «Питтсбург» будет противостоять «Анахайму».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 8 ноября, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 8 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 8 ноября, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 06.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 8 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Айлендерс vs Торонто
1 игра 1/4 1978 год
Отличный канал для фанатья Айлендерс, много раритетного материала и полных игр с участием той самой Династии.
https://youtu.be/tasK9WA90m4?si=hS_OT1FMuQ1R4iTb
За Сиэтл! 🔥😈
Думаю сегодня будем их разберать по зап_частям.. Нет у них шансов против Айлендерс!
Верю в Бо, защиту, вратарский тандем и схемы тренера Ламберта.
Я и в Бо верю и в Барзала, особенно верю в Мэтта Мартина - мой любимый игрок в Айлендерс - Нордическая стойкость и спокойствие (он к сожалению мало забивает_но понятно, что у него друга роль) во всех них верю - лишь бы они результат давали, которого от них ждут..