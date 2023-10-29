Самсонов после 2:3 с «Нэшвиллом»: «Первый гол – моя ошибка, в первом периоде было тяжеловато. Маски КуДжо больше нет»

Теги Торонто Нэшвилл Кертис Джозеф НХЛ Илья Самсонов Шелдон Киф Хоккей

Илья Самсонов сказал, что ошибся в моменте с первым голом «Нэшвилла».

«Торонто» проиграл «Предаторс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин отразил 21 бросок из 24. Он появился на льду впервые после ранней замены в игре с «Тампой» (4:3 ОТ), причем отказался от использования маски с дизайном, наследующим образцам бывшего вратаря «Лифс» Кертиса Джозефа

«Первый гол – моя ошибка. Надо было раньше опуститься на колени. В первом периоде мне было тяжеловато. Во втором и третьем я почувствовал свою игру. Маски КуДжо больше нет, вот и все», – сказал Самсонов. 

Главный тренер канадского клуба Шелдон Киф оценил игру россиянина так: «Он должен быть доволен собой. Сегодня он выполнил свою работу – дал нам шанс выиграть».

Самсонов о старте сезона: «Чувствую себя дерьмово. Я знаю, что могу играть лучше, чем в последних матчах. Ребята спасли мою задницу в игре с «Тампой»

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