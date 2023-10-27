37-летний Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона». Он делит с Набоковым 20-е место в истории НХЛ по числу игр на ноль (59)

Джонатан Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона».

37-летний голкипер был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Ойлерс» (3:0).

Шатаут стал для американца первым в составе клуба из Нью-Йорка и 59-м в карьере.

продолжает улучшать рекорд по числу игр на ноль для американских вратарей в истории лиги. В общем зачете он разделил 20-е место с .

На 19-м месте идет Пекка Ринне (60). Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 73). Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (125).