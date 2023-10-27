37-летний Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона». Он делит с Набоковым 20-е место в истории НХЛ по числу игр на ноль (59)

Теги рейтинги Рейнджерс Эдмонтон Евгений Набоков НХЛ Джонатан Куик Хоккей

Джонатан Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона».

37-летний голкипер был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (3:0).

Шатаут стал для американца первым в составе клуба из Нью-Йорка и 59-м в карьере. 

Куик продолжает улучшать рекорд по числу игр на ноль для американских вратарей в истории лиги. В общем зачете он разделил 20-е место с Евгением Набоковым

На 19-м месте идет Пекка Ринне (60). Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 73). Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (125). 

19 комментариев

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Evincive
NHL Active Leaders for Shutouts
1. Marc-André Fleury 73
2. Jonathan Quick 58
3. Jaroslav Halák 53
4. Carey Price 49
5. Brian Elliott 45
6. Mike Smith 44
7. Craig Anderson 43
8. Sergei Bobrovsky 38
Semyon Varlamov 38
10. Braden Holtby 35
11. Connor Hellebuyck 32
Andrei Vasilevskiy 32
+23
0
+23
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Evincive
NHL Career Leaders for Shutouts
1. Martin Brodeur 125
2. Terry Sawchuk 103
3. George Hainsworth 94
4. Glenn Hall 84
5. Jacques Plante 82
6. Alec Connell 81
Dominik Hašek 81
Tiny Thompson 81
9. Roberto Luongo 77
10. Ed Belfour 76
Tony Esposito 76
+13
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+13
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gribovodoved
Ответ Dino
А ещё в этом сезоне Куйк должен стать лучшим американцем по количеству побед за карьеру.До Райана Миллера осталось 15 побед.
В этом то вряд ли, он все-таки бэкап
+10
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SmilingBy
Ответ severchanin
Вырисовывается четкая картина реального состояния Эдмонтона без МД. И Драйз без него потух и команда в целом.
Не сказать, что с МД команда в этом сезоне сияла.
+6
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+6
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PatologoanatoM
Удивляет что Куик, как и Луонго, ни разу не брал Везину за всю свою внушительную карьеру. Цветок тоже долго был в этом стане, но под конец карьеры все же урвал этот приз, хоть и не совсем справедливо по итогам того сезона
+5
0
+5
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severchanin
Вырисовывается четкая картина реального состояния Эдмонтона без МД. И Драйз без него потух и команда в целом.
+5
-2
+3
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Evincive
Ответ Александр Балабанов
Сегодняшний не посчитан Quick’s shutout was his 59th in the NHL, passing former Rangers goalie John Ross Roach (58) and tying Evgeni Nabokov for 20th in League history https://www.nhl.com/news/new-york-rangers-edmonton-oilers-game-recap-october-26
Виноват,не проверил.
+3
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Александр Балабанов
Ответ Evincive
NHL Active Leaders for Shutouts 1. Marc-André Fleury 73 2. Jonathan Quick 58 3. Jaroslav Halák 53 4. Carey Price 49 5. Brian Elliott 45 6. Mike Smith 44 7. Craig Anderson 43 8. Sergei Bobrovsky 38 Semyon Varlamov 38 10. Braden Holtby 35 11. Connor Hellebuyck 32 Andrei Vasilevskiy 32
Сегодняшний не посчитан

Quick’s shutout was his 59th in the NHL, passing former Rangers goalie John Ross Roach (58) and tying Evgeni Nabokov for 20th in League history

https://www.nhl.com/news/new-york-rangers-edmonton-oilers-game-recap-october-26
+2
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Иван Иванов
Ответ PatologoanatoM
Удивляет что Куик, как и Луонго, ни разу не брал Везину за всю свою внушительную карьеру. Цветок тоже долго был в этом стане, но под конец карьеры все же урвал этот приз, хоть и не совсем справедливо по итогам того сезона
Зато выдерживал высокий уровень на протяжении всей карьеры. А это важнее, чем кратковременный взлет, приз, и скатывание в бэкапы в расцвете сил.
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ТимТалер
Куик играл как в лучшие моменты карьеры ! Хороший центральный лишним не будет.
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Алексей Курпас
Что-то с физухой у нефти совсем беда, они еле ползают по льду их там вообще кормят хоть?

Пока нефть с запасом предпоследняя команда по игре в НХЛ, правда Сан-Хосе в глубокой перестройке и настолько слаба, что впору ей усиливать фарм-клуб Нефтехимика
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Ivan Juniorovich
ну что хейтеры Коннора, что-то не видно настоящего лидера, который всегда в тени и бла-бла супернедооцененный настоящий лидер
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Виталий Николаенко
НАКОНЕЦ-ТО У ШЕСТИ ПОЯВИЛСЯ ХОРОШИЙ СМЕНЩИК
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Aviator92
Ответ Evincive
NHL Active Leaders for Shutouts 1. Marc-André Fleury 73 2. Jonathan Quick 58 3. Jaroslav Halák 53 4. Carey Price 49 5. Brian Elliott 45 6. Mike Smith 44 7. Craig Anderson 43 8. Sergei Bobrovsky 38 Semyon Varlamov 38 10. Braden Holtby 35 11. Connor Hellebuyck 32 Andrei Vasilevskiy 32
Хоть проверяйте, что копируете. Из этого "рейтинга" половину можно вычеркивать. Либо тупо контракт висит в платежке, либо не объявлено о завершении карьеры.
Де - факто рейтинг выглядит так:

1. Флери 73
2. Куик 59
3 - 4. Бобровский/Варламов 38
5 - 6. Хеллибак/Василевский 32
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Evincive
Ответ Aviator92
Хоть проверяйте, что копируете. Из этого "рейтинга" половину можно вычеркивать. Либо тупо контракт висит в платежке, либо не объявлено о завершении карьеры. Де - факто рейтинг выглядит так: 1. Флери 73 2. Куик 59 3 - 4. Бобровский/Варламов 38 5 - 6. Хеллибак/Василевский 32
В обоих случаях хоккеист считается действующим.
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severchanin
Ответ SmilingBy
Не сказать, что с МД команда в этом сезоне сияла.
Согласен. Но это можно было списать на разгон в регулярке. Впрочем, время покажет, МакДи здоровья и скорейшего возвращения.
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Dino
А ещё в этом сезоне Куйк должен стать лучшим американцем по количеству побед за карьеру.До Райана Миллера осталось 15 побед.
0
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Shumi-jr
Ответ gribovodoved
В этом то вряд ли, он все-таки бэкап
Изначально да.
Но не удивлюсь, если сезон пройдёт хорошо, в плей офф будет основным
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Latenight Radio
Ответ Evincive
NHL Active Leaders for Shutouts 1. Marc-André Fleury 73 2. Jonathan Quick 58 3. Jaroslav Halák 53 4. Carey Price 49 5. Brian Elliott 45 6. Mike Smith 44 7. Craig Anderson 43 8. Sergei Bobrovsky 38 Semyon Varlamov 38 10. Braden Holtby 35 11. Connor Hellebuyck 32 Andrei Vasilevskiy 32
Смит уже не active
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