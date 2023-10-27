37-летний Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона». Он делит с Набоковым 20-е место в истории НХЛ по числу игр на ноль (59)
Джонатан Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона».
37-летний голкипер был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (3:0).
Шатаут стал для американца первым в составе клуба из Нью-Йорка и 59-м в карьере.
Куик продолжает улучшать рекорд по числу игр на ноль для американских вратарей в истории лиги. В общем зачете он разделил 20-е место с Евгением Набоковым.
На 19-м месте идет Пекка Ринне (60). Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 73). Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (125).
1. Marc-André Fleury 73
2. Jonathan Quick 58
3. Jaroslav Halák 53
4. Carey Price 49
5. Brian Elliott 45
6. Mike Smith 44
7. Craig Anderson 43
8. Sergei Bobrovsky 38
Semyon Varlamov 38
10. Braden Holtby 35
11. Connor Hellebuyck 32
Andrei Vasilevskiy 32
1. Martin Brodeur 125
2. Terry Sawchuk 103
3. George Hainsworth 94
4. Glenn Hall 84
5. Jacques Plante 82
6. Alec Connell 81
Dominik Hašek 81
Tiny Thompson 81
9. Roberto Luongo 77
10. Ed Belfour 76
Tony Esposito 76
Quick’s shutout was his 59th in the NHL, passing former Rangers goalie John Ross Roach (58) and tying Evgeni Nabokov for 20th in League history
https://www.nhl.com/news/new-york-rangers-edmonton-oilers-game-recap-october-26
Пока нефть с запасом предпоследняя команда по игре в НХЛ, правда Сан-Хосе в глубокой перестройке и настолько слаба, что впору ей усиливать фарм-клуб Нефтехимика
Де - факто рейтинг выглядит так:
1. Флери 73
2. Куик 59
3 - 4. Бобровский/Варламов 38
5 - 6. Хеллибак/Василевский 32
Но не удивлюсь, если сезон пройдёт хорошо, в плей офф будет основным