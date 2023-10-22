«Динамо» интересен форвард «Сибири» Дубакин. Взамен могут отдать Егора Морозова – у него 0+0 в 11 играх

Сергей Дубакин может перейти из «Сибири» в московское «Динамо».

« » готова расстаться с нападающим, который ранее был отправлен в ВХЛ.

Одним из вариантов продолжения карьеры для игрока является московское «Динамо», об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

В качестве компенсации « » может отдать форварда .

Дубакин набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» в 15 матчах текущего чемпионата КХЛ.

Морозов не набрал ни одного балла за результативность при полезности «минус 1» в 11 играх сезона КХЛ.