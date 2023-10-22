«Динамо» интересен форвард «Сибири» Дубакин. Взамен могут отдать Егора Морозова – у него 0+0 в 11 играх
Сергей Дубакин может перейти из «Сибири» в московское «Динамо».
«Сибирь» готова расстаться с нападающим, который ранее был отправлен в ВХЛ.
Одним из вариантов продолжения карьеры для игрока является московское «Динамо», об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
В качестве компенсации «Динамо» может отдать форварда Егора Морозова.
Дубакин набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» в 15 матчах текущего чемпионата КХЛ.
Морозов не набрал ни одного балла за результативность при полезности «минус 1» в 11 играх сезона КХЛ.
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