«Лада» набрала очки в 10 матчах подряд – рекорд клуба в КХЛ. Команда Браташа идет на 2-м месте на Востоке

«Лада» набрала очки в 10 матчах подряд – рекорд клуба в КХЛ.

Вчера тольяттинцы обыграли минское «Динамо» (2:1 ОТ) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством набрала 17 очков в 13 играх и занимает текущее 2-е место в Восточной конференции. При этом после стартовых 3 матчей у команды не было набранных очков.

« » вернулась в КХЛ после 5 лет отсутствия. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 годы.