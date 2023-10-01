«Лада» набрала очки в 10 матчах подряд – рекорд клуба в КХЛ. Команда Браташа идет на 2-м месте на Востоке

Теги Лада Олег Браташ КХЛ рекорды Хоккей

«Лада» набрала очки в 10 матчах подряд – рекорд клуба в КХЛ.

Вчера тольяттинцы обыграли минское «Динамо» (2:1 ОТ) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Команда под руководством Олега Браташа набрала 17 очков в 13 играх и занимает текущее 2-е место в Восточной конференции. При этом после стартовых 3 матчей у команды не было набранных очков. 

«Лада» вернулась в КХЛ после 5 лет отсутствия. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 годы. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
Ответ Saimon1982
Только в КХЛ команда с таким говнохоккеем может быть второй в таблице
также только в КХЛ, ротенберг может быть тренером ...удивляться нечему , бро )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
Отлично !
Но с реализацией лишнего нужно вопрос решать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий