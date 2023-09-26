Заварухин о 5:1 с «Авангардом»: «Автомобилист» перестроился, упростил игру, заиграл увереннее. Голы в 3-м периоде — за счет работы»
Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Авангардом» (5:1) в КХЛ.
«Мы планировали сыграть более активно, но соперники не дали этого сделать. Было много невынужденных ошибок.
Мы перестроились, поговорили с ребятами, упростили игру. После этого команда играла увереннее, эти голы в третьем периоде — за счет работы», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
Это очень смешно: «Авангард» забил в свои ворота и тут же пустил странный гол в большинстве
Комментарии