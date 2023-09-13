Овечкин об отказе НХЛ вводить санкции против россиян: «Что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Политика Хоккей

Александр Овечкин похвалил НХЛ за отказ от санкций против российских игроков.

– Можете объяснить, за счет чего НХЛ ведет себя так независимо, не поддается политическому давлению и не присоединяется к санкциям в отношении российских хоккеистов? К примеру, ничего не сделали в отношении Ивана Проворова и других игроков, отказавшихся надевать радужные джерси.

– Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было.

– На ваш взгляд, долго НХЛ будет так себя вести?

– Я не знаю. Это вопрос не ко мне, – сказал капитан «Вашингтона». 

Со следующего сезона НХЛ запретила клубам выходить на предматчевые раскатки в любых тематических свитерах, включая радужные. 

Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»

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11 комментариев

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scumback
Спорт ведь вне политики. Так ведь, Саша?
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Bashibuzuck
НХЛ пока что очень здраво себя ведет, еще бы трансляции матчей Яндексу вернули🤔
+6
-4
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Ми Ша
Санкции вводят государства, а НХЛ это спортивная коммерческая организация в которой ни паспорт,ни национальность не имеют никакого значения,только профессиональная составляющая. А политику смешать со спортом пытаются дешёвые политики ради сиюминутного пиара
+2
-1
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Stan91_AVS
Ответ Bashibuzuck
НХЛ пока что очень здраво себя ведет, еще бы трансляции матчей Яндексу вернули🤔
Было бы неплохо если бы вернули
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Troy McClure
Ответ Сивуч
По-моему, этот вопрос нужно задавать не Овечкину
Ему-ему, вот только он опять что-то невнятное процедит сквозь зубы.
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-4
0
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ottomann
Ответ Ми Ша
Санкции вводят государства, а НХЛ это спортивная коммерческая организация в которой ни паспорт,ни национальность не имеют никакого значения,только профессиональная составляющая. А политику смешать со спортом пытаются дешёвые политики ради сиюминутного пиара
УЕФА,ФИФА, МОК тоже , спортивные организации, которым ничего не помешало ввести санкции ,да ещё декларации какие-то придумать)))
+1
-1
0
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bedLaM
Ответ ottomann
УЕФА,ФИФА, МОК тоже , спортивные организации, которым ничего не помешало ввести санкции ,да ещё декларации какие-то придумать)))
у них просто спонсоры разные)
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