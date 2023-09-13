Овечкин об отказе НХЛ вводить санкции против россиян: «Что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было»

Александр Овечкин похвалил НХЛ за отказ от санкций против российских игроков.

– Можете объяснить, за счет чего ведет себя так независимо, не поддается политическому давлению и не присоединяется к санкциям в отношении российских хоккеистов? К примеру, ничего не сделали в отношении Ивана Проворова и других игроков, отказавшихся надевать радужные джерси.

– Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было.

– На ваш взгляд, долго НХЛ будет так себя вести?

– Я не знаю. Это вопрос не ко мне, – сказал капитан « ».

Со следующего сезона НХЛ запретила клубам выходить на предматчевые раскатки в любых тематических свитерах, включая радужные.

Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»