14-летний хоккеист умер, надышавшись газовой смесью у гаражного кооператива в Ельце. Он с друзьями купил баллончики для зажигалок после уроков

Теги происшествия детский хоккей Хоккей

14-летний хоккеист «Энергии» из Ельца умер из-за отравления газом.

Следственное управление Следственного комитета России по Липецкой области сообщило, что тело игрока было обнаружено 2 сентября. Начата доследственная проверка.

«При осмотре на месте происшествия найдены два баллончика со сжиженным газом для заправки газовых портативных устройств. По предварительным данным, подросток скончался, надышавшись газовой смесью», – заявили в пресс-службе.

«Комсомольская правда» пишет, что хоккеист вместе с товарищами после уроков приобрел баллончики в торговом центре у школы. Газовую смесь они вдыхали у гаражного кооператива, расположенного рядом с городским парком.

Когда врачи прибыли на место происшествия, игрок уже не дышал. Другие подростки не пострадали.

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6 комментариев

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ruslanych
Ответ Igorsm
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Зачем запрещать баллончики за заправки зажигалок? Если человек головой не думает, он всегда найдет, чем упороться.
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ОЛЛС1911
Щас запретят эти баллончики для зажигалок...
И как оказалось, Фетисов был не прав про иммунитет к наркотикам - https://www.sports.ru/hockey/1115411708-vyacheslav-fetisov-immunitet-k-kureniyu-i-narkotikam-rebenok-sistemati.html
+6
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Рики
Не 90-е
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Башмак Нирванов
Бедные родители... 😔
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Stewee
Ответ Рики
Не 90-е
Да, разовые случаи растягиваем на всю страну, как профит собираем плюстки на спортсе.

Держи 🤡 , ты обронил.
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