14-летний хоккеист умер, надышавшись газовой смесью у гаражного кооператива в Ельце. Он с друзьями купил баллончики для зажигалок после уроков

14-летний хоккеист «Энергии» из Ельца умер из-за отравления газом.

Следственное управление Следственного комитета России по Липецкой области сообщило, что тело игрока было обнаружено 2 сентября. Начата доследственная проверка.

«При осмотре на месте происшествия найдены два баллончика со сжиженным газом для заправки газовых портативных устройств. По предварительным данным, подросток скончался, надышавшись газовой смесью», – заявили в пресс-службе.

«Комсомольская правда» пишет, что хоккеист вместе с товарищами после уроков приобрел баллончики в торговом центре у школы. Газовую смесь они вдыхали у гаражного кооператива, расположенного рядом с городским парком.

Когда врачи прибыли на место происшествия, игрок уже не дышал. Другие подростки не пострадали.