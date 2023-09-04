14-летний хоккеист умер, надышавшись газовой смесью у гаражного кооператива в Ельце. Он с друзьями купил баллончики для зажигалок после уроков
14-летний хоккеист «Энергии» из Ельца умер из-за отравления газом.
Следственное управление Следственного комитета России по Липецкой области сообщило, что тело игрока было обнаружено 2 сентября. Начата доследственная проверка.
«При осмотре на месте происшествия найдены два баллончика со сжиженным газом для заправки газовых портативных устройств. По предварительным данным, подросток скончался, надышавшись газовой смесью», – заявили в пресс-службе.
«Комсомольская правда» пишет, что хоккеист вместе с товарищами после уроков приобрел баллончики в торговом центре у школы. Газовую смесь они вдыхали у гаражного кооператива, расположенного рядом с городским парком.
Когда врачи прибыли на место происшествия, игрок уже не дышал. Другие подростки не пострадали.
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Держи 🤡 , ты обронил.