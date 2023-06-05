Игорь Григоренко: «Непонятно для кого и для чего «Лада» заявилась в КХЛ. Видим команду уровня ВХЛ – происходящее не вписывается ни в какие ворота»

Теги Лада Игорь Григоренко КХЛ ВХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Григоренко скептически относится к возвращению «Лады» в КХЛ.

«С одной стороны, хорошо, что «Лада» вернулась в КХЛ – но, к сожалению, то, что происходит там сейчас, не вписывается ни в какие ворота.

Не хочется, чтобы команда стала мальчиком для битья.

Непонятно, для чего в таком случае нужно было возвращать клуб в КХЛ, но политика играет большую роль в большом спорте в Самарской области.

Есть опасения, что выступление «автозаводцев» может стать неудачным. Я давно следил и сейчас слежу за командой, вижу, как там все проходит и складывается.

Посмотрите – футбольные «Крылья Советов» запрыгнули на последнюю подножку уходящего поезда, а ведь могли сейчас играть переходные матчи.

«Лада», повторюсь, вообще непонятно для кого и для чего заявилась в КХЛ.

Город и болельщики хотели, чтобы клуб был на высоких местах и добивался серьезных результатов, а мы на сегодняшний день видим команду уровня Всероссийской лиги», – сказал бывший нападающий «Лады» Игорь Григоренко.

1 комментарий

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крок 58
Тупо не хватает в стране хоккеистов заявленного уровня лиги
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