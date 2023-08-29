Морозов о новых правилах КХЛ: «Не бывает такого, что все довольны изменениями. Всегда находятся клубы, которые не поддерживают нашу точку зрения»

Алексей Морозов высказался касательно новых правил в КХЛ.

«Были ли команды, выступавшие против новых правил КХЛ, таких, как штраф за удержание шайбы за воротами больше трех секунд? Мы это правило обкатывали уже год в МХЛ. Оно зашло на ура. Даже тренеры отмечали, что игра стала динамичнее.

Мы вынесли эту тему на обсуждение и большинство проголосовало за.

Да, у нас никогда не бывает такого, что все довольны предлагаемыми изменениями. Всегда находятся клубы, которые не поддерживают нашу точку зрения», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.