Гатиятулин о 5:2 со СКА: «Хорошо подготовились, вышли с правильным настроем, эмоциями. Играли с концентрацией, несмотря на изменения в счете»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» против СКА.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против СКА (5:2).

– Хәерле кич, сыйфатлы уен (добрый вечер, качественная игра). В ноябре у нас было не так много домашних побед, хотели порадовать наших болельщиков, рады, что нам это удалось.

Мы хорошо подготовились к матчу, вышли с правильным настроем, с правильными эмоциями. Играли с концентрацией, несмотря на изменения в счете. Хорошая, командная победа, благодарим болельщиков за поддержку.

– Возникают вопросы по расстановке игроков в первых спецбригадах, особенно в отношении Кирилла Семенов.

– Мы внесли изменения в обе бригады большинства, смотрим, как что работает. Будем думать, принимать решения. Не мне вам советовать, как работать, но предлагаю не создавать лишний ажиотаж вокруг большинства – уже имеем опыт, который не пошел на пользу.

– Вы видите Михаила Фисенко в центре третьего звена? Или на эту позицию нужно усиление?

– Начало сезона долго играли в одних сочетаниях, октябрь дал возможность экспериментировать, чем и сейчас занимаемся. Нам важно смотреть, как и против кого работают наши сочетания.

Возможно, в дальнейшем будем смотреть и менять тройки, будем давать кому-то другие роли. В ноябре мы играли с командами разного стиля и получили много информации.

– Семен Терехов отличился хет-триком в ВХЛ, каковы его перспективы? Его агент говорит, что четыре команды интересуются форвардом.

– Мы за всеми ребятами следим, и Семена недавно привлекали. Смотрим за ним, радуемся его успешной игре, держим это в уме. Что касается слов агента, я эту информацию не видел, не могу комментировать.

– У вас в составе есть бывшие игроки СКА, вы как-то заостряли их внимание на сегодняшней игре?

– Не заостряли, мы концентрируемся на предстоящем сопернике и своей игре. Но могу сказать, что дополнительная интрига к матчу добавлет интереса в лиге, – сказал Гатиятулин.