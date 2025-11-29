  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли о 0:2 от «Северстали»: «Бывают периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим. Нужно продолжать работать»
1

Хартли о 0:2 от «Северстали»: «Бывают периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим. Нужно продолжать работать»

Боб Хартли подвел итоги матча «Локомотива» с «Северсталью».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Северстали» (0:2).

– Поздравляю «Северсталь» с победой. Мы хорошо начали первый период, но неудачный отскок, шайба в воротах, и нам пришлось отыгрываться.

Во втором соперник забросил еще одну шайбу, но ребята сражались до конца. Бывают такие периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим.

– Два матча без голов. Как это можно исправить?

– Продолжать работать. Такое бывает. Знаем, что умеем забивать, делали это и будем продолжать. Главное, чтобы была вера, что мы на правильном пути, и тогда шайбы будут заходить в ворота, – сказал Хартли.

«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх

🥊Жара у «Северстали» и «Локо» – игроки подрались после сирены

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoСеверсталь
logoМатч ТВ
logoБоб Хартли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх
28 ноября, 19:40
Сурин и Скоренов подрались в матче «Локомотива» с «Северсталью». Массовая потасовка началась после финальной сирены
28 ноября, 19:29Видео
Елесин о Радулове: «Довольно простой мужик – и сам может напихать, и выслушать. Саня нормально относится к критике. Рядом с таким хоккеистом ты растешь»
28 ноября, 16:16
Главные новости
Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли с капитанскими нашивками с «Локомотивом»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»
44 минуты назад
Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча
сегодня, 19:51Фото
Хартли о 3:4 от СКА: «Локомотив» порой как будто изобретает новые способы, как проиграть. Нам не нравится, как мы сейчас играем, и последние результаты»
сегодня, 19:19
«Локомотив» проиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:4 от СКА. Команда Хартли идет 3-й на Западе
сегодня, 18:47
СКА выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:3 с «Локомотивом». Команда Ларионова идет 7-й на Западе
сегодня, 18:34
КХЛ. «Локомотив» уступил СКА в овертайме, «Амур» проиграл минскому «Динамо», «Сочи» победил «Адмирал»
сегодня, 18:11
НХЛ. «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Айлендерс» примут «Тампу», «Флорида» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Миннесотой»
сегодня, 18:05
У Лайпсика 7 (6+1) очков в 5 матчах за СКА – форвард забил «Локомотиву»
сегодня, 17:53Видео
У 39-летнего Радулова 34 (16+18) очка в сезоне КХЛ – форвард «Локомотива» забил СКА в большинстве. Он лучший бомбардир клуба
сегодня, 17:43Видео
Ротенберг анонсировал открытие городского катка в Туле 5 декабря. Пройдет мастер-класс «Красной Машины Юниор», выступят Степанова с Букиным и другие фигуристы
сегодня, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» впервые вызвала Бута из фарм-клуба и отправила Симашева в «Тусон»
14 минут назад
Хайруллин о 4:3 с «Локомотивом»: «Преимущество было у СКА весь матч, но, к сожалению, пропустили. Тем не менее проявили характер и заслужили победу»
34 минуты назад
Ларионов о 4:3 с «Локомотивом»: «Ярославль – святое место. Здесь есть чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Приятно победить в преддверии юбилея СКА»
сегодня, 19:36
«Торпедо» переедет на новую арену до начала марта: «Это дедлайн, до которого мы бы успели. Если нет, будем разговаривать с Исаковым, чтобы это не навредило команде»
сегодня, 19:11
СКА обыграл «Локомотив» впервые в сезоне – в 4-м матче
сегодня, 18:39
«Шанхай» анонсировал матч с «Салаватом»: «Посмотреть стоит не только на Лабанка. А вкусные юэбины можно попробовать у Пищи династии Минь»
сегодня, 18:16Видео
Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»
сегодня, 17:04
Сергей Савельев о спаде «Локомотива»: «С чего взяли, что если тренер канадец, то обязан идти на 1-м месте? Титул разыгрывается в мае. Не понимаю критики в адрес североамериканцев. Гру сам уехал»
сегодня, 16:12
Калинюк об обмене из «Ак Барса»: «Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в клубе, но жизнь продолжается. Рад сейчас играть за «Шанхай», это интересный проект»
сегодня, 14:56
Мингачев о 2:3 от «Салавата»: «ЦСКА чуть не повезло с реализацией моментов, продолжаем работать. Есть позитив в том, что удалось отыграться»
сегодня, 14:43