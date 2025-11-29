Хартли о 0:2 от «Северстали»: «Бывают периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим. Нужно продолжать работать»

Боб Хартли подвел итоги матча «Локомотива» с «Северсталью».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Северстали» (0:2).

– Поздравляю «Северсталь» с победой. Мы хорошо начали первый период, но неудачный отскок, шайба в воротах, и нам пришлось отыгрываться.

Во втором соперник забросил еще одну шайбу, но ребята сражались до конца. Бывают такие периоды, когда шайба с трудом заходит в чужие ворота, мы все через это проходим.

– Два матча без голов. Как это можно исправить?

– Продолжать работать. Такое бывает. Знаем, что умеем забивать, делали это и будем продолжать. Главное, чтобы была вера, что мы на правильном пути, и тогда шайбы будут заходить в ворота, – сказал Хартли.

«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх

🥊Жара у «Северстали» и «Локо» – игроки подрались после сирены