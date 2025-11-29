Козырев о 2:0: «Командная победа. В концовке играли на результат, здорово проявили себя в меньшинстве»
Андрей Козырев подвел итоки матча «Северстали» против «Локомотива».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча против «Локомотива» (2:0).
– Хорошая, командная победа. В концовке мы играли на результат и здорово себя проявили в меньшинстве.
Мы хорошо знаем «Локомотив». У нас с ними шесть матчей в сезоне, на предсезонке были встречи. Мы знаем, как они играют, а они знают, как играем мы. Сегодня мы были сильнее.
– В конце матча два удаления за нарушение численного состава. Как это происходит?
– Заплатите (штраф) 300 тысяч и поймете, как это происходит, – сказал Козырев.
«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет 1-й на Западе, Самойлов сделал шатаут, отразив 32 броска «Локомотива». У команды Хартли 4 поражения в 5 играх
🥊Жара у «Северстали» и «Локо» – игроки подрались после сирены
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
