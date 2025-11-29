  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «В Канаде и США скопировали нашу модель: построили много катков. Наше время пришло, мы должны вернуть массовость. Кататься должны отцы и дети, связь поколений»
Роман Ротенберг: «В Канаде и США скопировали нашу модель: построили много катков. Наше время пришло, мы должны вернуть массовость. Кататься должны отцы и дети, связь поколений»

Роман Ротенберг высказался об открытии катка на ВДНХ.

Главный тренер сборной «России 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что нужно возвращать массовость хоккея в России.

В пятницу прошло торжественное открытие катка на ВДНХ, в рамках которого состоялось хоккейное шоу.

«Мы очень рады быть здесь. Когда мы на улице на катке, мы развиваем массовость, выполняем поручение президента, мы все вместе катаемся, наши дети катаются. Очень благодарны Москве, что мэр города построил такой замечательный каток. Здесь очень все красиво оформлено. Новогодний праздник.

Для нас большая честь открыть этот каток. Будет наша детско-юношеская школа, дети приедут сюда, мы будем вместе заниматься на льду. Покажем наши детские упражнения, как мы развиваем детей, а потом будем учить всех желающих.

Самое важное для нас, чтобы в каждом дворе, в каждом городе были катки, чтобы каждый имел возможность (играть). Это самое важное для нас, потому что массовость – это основа успеха нашей сборной России. Это основа для развития детско-юношеских школ.

Сейчас очень много детско-юношеских школ открывается в Москве, Московской области, в регионах. Мы очень рады этому и гордимся тем, что мы сейчас вместе со всеми сможем здесь покататься, показать наши упражнения, как мы развиваем нашу программу развития хоккея «Красная машина». Это национальная программа развития хоккея, утвержденная министерством спорта.

Раньше – выходишь во двор, везде катки, так же сейчас. К этому возвращаемся, к нашим истокам. На самом деле наши коллеги в Канаде, США и других странах скопировали нашу модель: они построили много катков, а наше время пришло, мы должны вернуть эту массовость. Кататься (должны) все вместе, отцы и дети, связь поколений.

И мы видим, что в Москве хоккей становится более и более популярным. Даже видим сегодня, сколько людей здесь на массовом катании. Хоккей – это наш национальный вид спорта, мы все помним великие победы сборной СССР, сборной России, помним наших легенд. Нам нужны свои герои, а наши герои будут рождаться на открытых катках», – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
