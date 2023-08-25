«В футболе с юных лет платят больше, чем в хоккее. Люди перестают развиваться, в Европе никто не играет. Хоккеисты востребованы в НХЛ». Прохоров о деньгах
Виталий Прохоров высказался о негативном влиянии денег на молодых спортсменов.
– Испытание деньгами – самое серьезное для нынешних молодых хоккеистов?
– Однозначно. Доступность сферы услуг колоссальная. Искушений и провокаций множество. Насколько человек готов всему этому противостоять и концентрироваться на работе? Если не готов, рост останавливается, а конец карьеры все ближе.
Но более актуальна эта проблема для футбола. Там развития нет фактически вообще. Огромные суммы – больше, чем в хоккее – платят с юных лет. Люди перестают развиваться. Не случайно в европейских чемпионатах никто не играет.
В хоккее все идет более плавно. И российские хоккеисты востребованы в НХЛ, – сказал вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров.
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