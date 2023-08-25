«В футболе с юных лет платят больше, чем в хоккее. Люди перестают развиваться, в Европе никто не играет. Хоккеисты востребованы в НХЛ». Прохоров о деньгах

Теги премьер-лига Россия НХЛ КХЛ Виталий Прохоров деньги Хоккей

Виталий Прохоров высказался о негативном влиянии денег на молодых спортсменов.

– Испытание деньгами – самое серьезное для нынешних молодых хоккеистов?

– Однозначно. Доступность сферы услуг колоссальная. Искушений и провокаций множество. Насколько человек готов всему этому противостоять и концентрироваться на работе? Если не готов, рост останавливается, а конец карьеры все ближе.

Но более актуальна эта проблема для футбола. Там развития нет фактически вообще. Огромные суммы – больше, чем в хоккее – платят с юных лет. Люди перестают развиваться. Не случайно в европейских чемпионатах никто не играет.

В хоккее все идет более плавно. И российские хоккеисты востребованы в НХЛ, – сказал вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
babajaro
Просто уровень конкуренции в хоккее ниже. Будь там африканцы, южноамериканцы и азиаты, возможно русских в нхл было бы поменьше.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миндовг
Что он там сравнивает? В тот хоккей в 6 странах в Мире только играет. В НХЛ 99,9% все оттуда. А в футбол весь Мир играет. Любой фанат футбола страны лучше знает, чем учитель географии с 40 летним стажем.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Эти альтернативно одарённые спортсмены и функционеры на коньках только и делают, что пытаются самоутвердиться за счёт футбола.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое сердце Неймара
Ответ Собиратель хаоса
Чего? Ведущие игроки проводят на льду по 30-40 минут чистого игрового времени, большинство из которого проводят в интенсивной беготне и борьбе. И все это в тяжелой аммуниции. Игроки, которые проводят на льду больше двух минут подряд, как правило, уже язык за плечами держат и на ногах не стоят. Или вы думаете звенья каждую минуту чисто по приколу меняют?
чистое время нападающих первых двух звеньев 16-22мин, вторых 10-18мин. у защитников это время больше, особенно у первых двух звеньев, доходит до 25 минут. откуда 30-40мин, ты в своем уме.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
То, что в хоккей играет тысячи полторы человек, а в футбол миллионов сто, этот гений тактично умолчал
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Under
тем не менее это не отменяет факта, что зарплаты в росфутболе явно не рыночные
а в хоккее рыночные , при посещаемости в 1000-2000 ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Налетов
Ответ Hong Kil
Футболисты с юных лет играют на огромном поле по 90 минут. Хоккеисты за матч сколько в игре, минут 5?
ухаххахахахаха
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Деньги - зло. Но я и не хочу быть добрым.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Ответ babajaro
Просто уровень конкуренции в хоккее ниже. Будь там африканцы, южноамериканцы и азиаты, возможно русских в нхл было бы поменьше.
Африканцы очень атлетичные. Интересно было бы увидеть хоккей от них
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миндовг
Ответ ЦСКА1960
Хоккейных стран 12: Канада, США, Россия, Швеция, Финляндия, Швейцария,Чехия, Словакия, Дания, Германия, Латвия, Беларусь.
Беларусь? Хоккейные страны это Канада, Швеция, США, Финляндия, Чехия и Россия. Остальное массовка. Беларусь в лучшие времена, когда была в Топ 10, стабильно в 10 шайб отлетала 3 составу Канады. А разница в рейтинге никакой. В футболе же 50 команда может 1 обыграть, а если 10 против 1 будет играть, то неизвестно кто еще тут фаворит. Конкуренция бешеная. От того и интерес
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хОКкейный батя
Ответ Hong Kil
Футболисты с юных лет играют на огромном поле по 90 минут. Хоккеисты за матч сколько в игре, минут 5?
ну встань на коньки ,попробуй, расскажешь потом сколько минут сыграл.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дмитриченко
Можно до бесконечности спорить, что лучше, айфон или самсунг, Мерседес или БМВ, это равнозначные величины. Но когда поклонники хоккея наезжают на футбол - ну блин, ну куда вы лезете?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Under
тем не менее это не отменяет факта, что зарплаты в росфутболе явно не рыночные
Да в хоккее тоже по большому счету. Все клубы так же сидят на подсосе у бюджета или гос.компаний. Пока потолка не было, там вообще адовые зарплаты были. У того же Ковальчука, если не ошибаюсь, чуть ли не 10 млн. долларов в год было.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Виталий Коваленко
2 и то по праздникам большим :)
Чего? Ведущие игроки проводят на льду по 30-40 минут чистого игрового времени, большинство из которого проводят в интенсивной беготне и борьбе. И все это в тяжелой аммуниции. Игроки, которые проводят на льду больше двух минут подряд, как правило, уже язык за плечами держат и на ногах не стоят. Или вы думаете звенья каждую минуту чисто по приколу меняют?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Ответ Hong Kil
Футболисты с юных лет играют на огромном поле по 90 минут. Хоккеисты за матч сколько в игре, минут 5?
Вы в норме?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Футболисты с юных лет играют на огромном поле по 90 минут. Хоккеисты за матч сколько в игре, минут 5?
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миндовг
Ответ ЦСКА1960
Хоккейных стран 12: Канада, США, Россия, Швеция, Финляндия, Швейцария,Чехия, Словакия, Дания, Германия, Латвия, Беларусь.
В Беларуси даже по футболу есть медаль на МЧЕ. А в хоккее ни одной, хоть и в топ 10 были. Хоть и каждый год ЧМ проходят и топ сборные 5 составами играют. Вот какая ужасная пропасть между топ 6 и остальными в хоккее, а в футболе, почти все могут выстрелить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА1960
Ответ Миндовг
Что он там сравнивает? В тот хоккей в 6 странах в Мире только играет. В НХЛ 99,9% все оттуда. А в футбол весь Мир играет. Любой фанат футбола страны лучше знает, чем учитель географии с 40 летним стажем.
Хоккейных стран 12: Канада, США, Россия, Швеция, Финляндия, Швейцария,Чехия, Словакия, Дания, Германия, Латвия, Беларусь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guingm
Пилять ,ну ты то откуда это знаешь?Больше -меньше.Тебя спрашивают про хоккей,а он опять про футбол .Знаток понимаешь)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Maxim Shumov
Африканцы очень атлетичные. Интересно было бы увидеть хоккей от них
В НХЛ вроде есть несколько чернокожих игроков. В тех же США полно чернокожих, но с хоккеем у них как то не ладится🙂 Видимо основная проблема в том, что спорт довольно дорогой и далеко не все чернокожие семьи могут себе его позволить. А в баскетбол - пожалуйста🙂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Большое сердце Неймара
чистое время нападающих первых двух звеньев 16-22мин, вторых 10-18мин. у защитников это время больше, особенно у первых двух звеньев, доходит до 25 минут. откуда 30-40мин, ты в своем уме.
Согласен, 30-40 перебор, видимо у меня в памяти отпечатался какой-то матч нашей сборной, где нужна была победа и первое звено практически не уходило со льда.🙂 20 где-то в среднем. В плей офф может быть и дольше, там бывают овертаймы и в целом цена ошибки выше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Гуреу
Ответ Большое сердце Неймара
чистое время нападающих первых двух звеньев 16-22мин, вторых 10-18мин. у защитников это время больше, особенно у первых двух звеньев, доходит до 25 минут. откуда 30-40мин, ты в своем уме.
Да фанаты коньков) им скидка 😅 бегать 90 минут не тоже самой что кататься на коньках даже 90 минут) так что 100% согласен что футбол высокого уровня не сравнить по физике с хоккеем😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ хОКкейный батя
ну встань на коньки ,попробуй, расскажешь потом сколько минут сыграл.
Каждому свое. Все привыкают к собственному ритму с детства. У всех свои особенности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Ответ Maxim Shumov
Африканцы очень атлетичные. Интересно было бы увидеть хоккей от них
P.K.Subban. Можешь посмотреть записи на тытрубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bardownski
Ответ Собиратель хаоса
Чего? Ведущие игроки проводят на льду по 30-40 минут чистого игрового времени, большинство из которого проводят в интенсивной беготне и борьбе. И все это в тяжелой аммуниции. Игроки, которые проводят на льду больше двух минут подряд, как правило, уже язык за плечами держат и на ногах не стоят. Или вы думаете звенья каждую минуту чисто по приколу меняют?
Люблю когда эскперты обсуждают свою сферу - у одного хоккеисты по 5 минут за матч играют, у другого по 40. Продолжайте, коллеги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий