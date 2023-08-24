«Сочи» после обмена Прохоркина и новости о расторжении контракта выложил гифку из «Симпсонов» с Эйбом, входящим и сразу выходящим из бурлеск-клуба: «Ребята, я все сделал сам»

«Сочи» в соцсетях пошутил о выменянном у СКА Николае Прохоркине.

Сегодня клуб получил 29-летнего нападающего за денежную компенсацию. Сообщалось, что контракт между сторонами будет расторгнут.

После этого в телеграм-канале «Сочи» был опубликован фрагмент из 5-го эпизода 8-го сезона «Симпсонов», в котором Эйб входит в бурлеск-клуб, снимает шляпу, замечает своего внука у стойки, разворачивается, забирает шляпу и уходит.

«Ребята, я все сделал сам», – подписан ролик.

Следует отметить, что ни на сайте, ни в телеграм-канале клуб так до сих пор и не объявил об обмене, в отличие от .

Ротенберг про обмен Прохоркина в «Сочи»: «Рассчитывали, что Коля станет лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы»