«Сочи» после обмена Прохоркина и новости о расторжении контракта выложил гифку из «Симпсонов» с Эйбом, входящим и сразу выходящим из бурлеск-клуба: «Ребята, я все сделал сам»

Теги СКА КХЛ Николай Прохоркин Сочи соцсети ахахаха Хоккей

«Сочи» в соцсетях пошутил о выменянном у СКА Николае Прохоркине.

Сегодня клуб получил 29-летнего нападающего за денежную компенсацию. Сообщалось, что контракт между сторонами будет расторгнут.

После этого в телеграм-канале «Сочи» был опубликован фрагмент из 5-го эпизода 8-го сезона «Симпсонов», в котором Эйб входит в бурлеск-клуб, снимает шляпу, замечает своего внука у стойки, разворачивается, забирает шляпу и уходит.

«Ребята, я все сделал сам», – подписан ролик.

Следует отметить, что ни на сайте, ни в телеграм-канале клуб так до сих пор и не объявил об обмене, в отличие от СКА.

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1 комментарий

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цэсемьэр
в общем-то СКА может репостить, с ними у него та же история
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