Ванек и Райан Миллер стали скаутами «Сан-Хосе». Они играли за «Баффало» вместе с генменеджером «Шаркс» Гриром

Теги Баффало Сан-Хосе Райан Миллер Томас Ванек Майк Грир НХЛ Хоккей

Томас Ванек и Райан Миллер стали скаутами «Сан-Хосе».

Оба бывших игрока НХЛ ранее выступали за «Баффало» вместе с генменеджером «Шаркс» Майком Гриром. 

43-летний Миллер будет скаутом по вратарям, а также займется развитием молодых голкиперов из системы клуба. 

39-летний Ванек будет скаутом по штату Миннесота. Его 16-летний сын Блэйк выступает за одну из школьных команд штата. 

Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко назначен скаутом «Сан-Хосе»

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