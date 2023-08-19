Ванек и Райан Миллер стали скаутами «Сан-Хосе». Они играли за «Баффало» вместе с генменеджером «Шаркс» Гриром

Томас Ванек и Райан Миллер стали скаутами «Сан-Хосе».

Оба бывших игрока ранее выступали за « » вместе с генменеджером «Шаркс» Майком Гриром.

43-летний будет скаутом по вратарям, а также займется развитием молодых голкиперов из системы клуба.

39-летний будет скаутом по штату Миннесота. Его 16-летний сын Блэйк выступает за одну из школьных команд штата.

Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко назначен скаутом «Сан-Хосе»