Толчинский о переговорах с «Авангардом»: «Было условие, чтобы я вел их без Бабаева. В итоге сам ходил. Странная и не очень приятная ситуация»

Теги Авангард СКА Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Чемпионат.com Хоккей

Сергей Толчинский сказал, что «Авангард» настаивал на переговорах без агента Шуми Бабаева.

В межсезонье 28-летний форвард перешел из омского клуба в СКА, подписав контракт на 5 лет. 

«Было такое условие, чтобы я вел переговоры без агента. К Шуми [Бабаеву] у меня никаких вопросов, он все для меня делал.

Я с ним поговорил, и поговорил с «Авангардом», и в итоге сам ходил на переговоры с «Авангардом», а Шуми разговаривал с другими клубами. На самом деле странная и не очень приятная ситуация.

Конечно, я от Шуми ничего не скрывал, сразу сказал ему, что такие условия и что с «Авангардом» я буду говорить от своего лица», – сказал форвард клуба из Петербурга. 

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2 комментария

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newyork13
Да ясно и так все с тобой Толчок
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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