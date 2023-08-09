Толчинский о переговорах с «Авангардом»: «Было условие, чтобы я вел их без Бабаева. В итоге сам ходил. Странная и не очень приятная ситуация»

Сергей Толчинский сказал, что «Авангард» настаивал на переговорах без агента Шуми Бабаева.

В межсезонье 28-летний форвард перешел из омского клуба в , подписав контракт на 5 лет.

«Было такое условие, чтобы я вел переговоры без агента. К Шуми [ ] у меня никаких вопросов, он все для меня делал.

Я с ним поговорил, и поговорил с «Авангардом», и в итоге сам ходил на переговоры с «Авангардом», а Шуми разговаривал с другими клубами. На самом деле странная и не очень приятная ситуация.

Конечно, я от Шуми ничего не скрывал, сразу сказал ему, что такие условия и что с « » я буду говорить от своего лица», – сказал форвард клуба из Петербурга.