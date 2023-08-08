Толчинский о смене клуба: «Авангард был приоритетом. Но если я не остался, не сильно хотели оставить. Другие больше хотели – поэтому я в СКА»
Сергей Толчинский объяснил ситуацию с переходом из «Авангарда» в СКА.
В межсезонье нападающий подписал контракт на пять лет с петербургским клубом после трех сезонов в «Авангарде».
«Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять.
Естественно, небольшой осадочек остается, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард».
Смотришь на все условия. Это и финансовая часть, и быт, и все остальное. Изначально Питер я вообще не рассматривал.
Переговоры шли обычно, но если я не остался в «Авангарде», значит, наверное, клуб не сильно хотел меня оставить.
Другие просто больше хотели, поэтому я и перешел в СКА», – сказал Сергей Толчинский.
1 комментарий