Толчинский о смене клуба: «Авангард был приоритетом. Но если я не остался, не сильно хотели оставить. Другие больше хотели – поэтому я в СКА»

Сергей Толчинский объяснил ситуацию с переходом из «Авангарда» в СКА.

В межсезонье нападающий подписал контракт на пять лет с петербургским клубом после трех сезонов в « ».

«Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять.

Естественно, небольшой осадочек остается, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард».

Смотришь на все условия. Это и финансовая часть, и быт, и все остальное. Изначально Питер я вообще не рассматривал.

Переговоры шли обычно, но если я не остался в «Авангарде», значит, наверное, клуб не сильно хотел меня оставить.

Другие просто больше хотели, поэтому я и перешел в », – сказал .